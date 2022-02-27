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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Марсель
Труа - Марсель: обзор матча 27 февраля 2022
Труа
27.02.2022, воскресенье, 19:05
Франция. Лига 1, 26 тур
1 : 1
Завершен
Марсель
90'
Й. Тузгар
28'
Д. Пайет (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Труа - Марсель
Желтая карточка
Ж. Бьянсон
90'
+6
Замена
Х. Шавалерен
️️️️
Р. Куаме
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
Й. Тузгар
90'
89'
Замена
С. Колашинац
️️️️
Л. Перес
87'
Замена
П. Гуйе
️️️️
Д. Ундер
86'
Желтая карточка
П. Лопес
78'
Замена
А. Милик
️️️️
Д. Пайет
Замена
Ж. Бьянсон
️️️️
Э. Палмер-Браун
77'
Замена
Й. Тузгар
️️️️
М. Бальде
77'
Замена
Ю. Коне
️️️️
А. Конте
59'
Замена
Л. Мотиба
️️️️
И. Угбо
58'
57'
Замена
Л. Энрике
️️️️
Б. Дьенг
57'
Замена
П. Лирола
️️️️
В. Ронжье
55'
Желтая карточка
Д. Пайет
Желтая карточка
А. Конте
49'
Желтая карточка
Ф. Тардье
36'
Желтая карточка
А. Рами
36'
28'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Пайет
Желтая карточка
М. Бальде
27'
11'
Желтая карточка
В. Ронжье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
93
Готье Гайо
ВР
5
Абду Конте
ЛЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
5
Флориан Тардье
ОП
5
Тристан Дингом
ЦП
26
Роминиге Куаме
ЦП
17
Мама Бальде
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
8
Бубакар Камара
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
8
Жерсон
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Труа
40
Себастьен Рено
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
5
Метинью
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
35
Лебо Мотиба
ЦФ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
77
Амин Арит
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
3-3-2-1-1
93
Гайо
21
Салмье
23
Рами
14
Палмер-Браун
5
Конте
5
Тардье
12
Каборе
5
Дингом
26
Куаме
17
Бальде
99
Угбо
3-1-3-2-1
13
Лопес
2
Салиба
15
Чалета-Цар
14
Перес
8
Камара
21
Ронжье
8
Жерсон
6
Гендузи
7
Ундер
10
Пайет
9
Дьенг
5
Конте
99
Коне
99
Коне
5
Конте
14
Палмер-Браун
4
Бьянсон
4
Бьянсон
14
Палмер-Браун
26
Куаме
7
Шавалерен
7
Шавалерен
26
Куаме
99
Угбо
35
Мотиба
35
Мотиба
99
Угбо
17
Бальде
7
Тузгар
7
Тузгар
17
Бальде
14
Перес
23
Колашинац
23
Колашинац
14
Перес
21
Ронжье
14
Лирола
14
Лирола
21
Ронжье
7
Ундер
18
Гуйе
18
Гуйе
7
Ундер
9
Дьенг
11
Энрике
11
Энрике
9
Дьенг
10
Пайет
30
Милик
30
Милик
10
Пайет
Остались в запасе
Труа
Марсель
40
Себастьен Рено
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
5
Метинью
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
Главный тренер
Лорен Баттлес
30
Стив Манданда
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
77
Амин Арит
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
40
Себастьен Рено
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
5
Метинью
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
Остались в запасе
30
Стив Манданда
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
77
Амин Арит
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Труа - Марсель
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
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