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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Сент-Этьен
Анжер - Сент-Этьен: обзор матча 26 января 2022
Анжер
26.01.2022, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 20 тур
0 : 1
Завершен
Сент-Этьен
43'
Б. Менди (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анжер - Сент-Этьен
90'
+2
Замена
Э. Диейе
️️️️
Л. Гурна
90'
+2
Замена
А. Диуссе
️️️️
А. Норден
Желтая карточка
Д. Мбок
89'
89'
Желтая карточка
М. Камара
Замена
Н. Фатар
️️️️
М. Лаж
88'
Замена
Г. Надже
️️️️
А. Фульини
88'
Замена
В. Таиби
️️️️
Б. Браими
74'
Замена
Д. Мбок
️️️️
К. Нинга
74'
74'
Замена
З. Юссуф
️️️️
С. Тиуб
73'
Замена
А. Аушиш
️️️️
Э. Муэффек
Замена
П. Капелле
️️️️
Н. Бенталеб
59'
43'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Б. Менди
39'
Замена
Д. Буанга
️️️️
Б. Сако
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
12
Даниэль Петкович
ВР
3
Батиста Менди
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ЦЗ
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
19
Джимми Кабо
ПВ
29
Касимир Нинга
ЦФ
7
Билал Браими
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Сент-Этьен
13
Поль Бернардони
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
45
Махди Камара
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
20
Бакари Сако
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Анжер
1
Антони Мандре
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
4
Маттео Кордуан
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
11
Ноа Фатар
ПВ
7
Джейсон Мбок
ЦФ
45
Геде Надже
ЦФ
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
99
Денис Буанга
ЛВ
28
Зеду Юссуф
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
7
Максенс Ривера
ПВ
32
Эль-Хаджи Диейе
ПВ
3-3-2-2
12
Петкович
3
Менди
8
Траоре
15
Мансе
10
Фульини
6
Бенталеб
6
Мангани
28
Лаж
19
Кабо
7
Браими
29
Нинга
4-1-1-3-1
13
Бернардони
17
Муэффек
15
Колоджейчак
50
Наде
97
Масон
29
Гурна
45
Камара
9
Тиуб
10
Будебуз
70
Норден
20
Сако
6
Бенталеб
15
Капелле
15
Капелле
6
Бенталеб
7
Браими
8
Таиби
8
Таиби
7
Браими
28
Лаж
11
Фатар
11
Фатар
28
Лаж
29
Нинга
7
Мбок
7
Мбок
29
Нинга
10
Фульини
45
Надже
45
Надже
10
Фульини
9
Тиуб
28
Юссуф
28
Юссуф
9
Тиуб
70
Норден
10
Диуссе
10
Диуссе
70
Норден
17
Муэффек
24
Аушиш
24
Аушиш
17
Муэффек
20
Сако
99
Буанга
99
Буанга
20
Сако
29
Гурна
32
Диейе
32
Диейе
29
Гурна
Остались в запасе
Анжер
Сент-Этьен
1
Антони Мандре
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
4
Маттео Кордуан
ЦП
Главный тренер
Стефан Мулен
42
Этьен Грин
ВР
7
Максенс Ривера
ПВ
Главный тренер
Клод Пюэль
Остались в запасе
1
Антони Мандре
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
4
Маттео Кордуан
ЦП
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
7
Максенс Ривера
ПВ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Клод Пюэль
Статистика матча Анжер - Сент-Этьен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Стад Раймон Копа
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