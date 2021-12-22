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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Анжер
Монпелье - Анжер: обзор матча 22 декабря 2021
Монпелье
22.12.2021, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 19 тур
4 : 1
Завершен
Анжер
14'
Т. Саванье
30'
Н. Коцца
51'
М. Ристич
76'
С. Мавидиди
45+1'
М. Лаж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Анжер
Замена
Тулер
️️️️
М. Сахо
82'
Замена
Н. Джоаккини
️️️️
Ж. Самбья
79'
78'
Замена
К. Нинга
️️️️
С. Баокен
78'
Замена
В. Таиби
️️️️
М. Лаж
ГОЛ! 4:1!
С. Мавидиди
76'
71'
Замена
А. Бобишон
️️️️
П. Капелле
ГОЛ! 3:1!
М. Ристич
Пас отдал
С. Мавидиди
51'
Желтая карточка
Ж. Самбья
48'
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
М. Лаж
ГОЛ! 2:0!
Н. Коцца
Пас отдал
Т. Саванье
30'
ГОЛ! 1:0!
Т. Саванье
14'
13'
Желтая карточка
С. Буфал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
10
Тежи Саванье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
11
Элье Ваи
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Анжело Фульини
ЦП
21
Аззедин Унаи
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Тулер
ЦЗ
19
Саша Делайе
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
16
Николас Джоаккини
ЦФ
10
Yanis Guermouche
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Анжер
1
Антони Мандре
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
29
Касимир Нинга
ЦФ
3-3-2-2
1
Омлин
2
Суке
12
Сахо
31
Коцца
23
Ристич
13
Шотар
10
Самбья
10
Саванье
4
Ферри
45
Мавидиди
11
Ваи
4-3-2-1
13
Бернардони
15
Мансе
77
Эбосс
8
Траоре
21
Думбия
10
Фульини
21
Унаи
15
Капелле
28
Лаж
17
Буфал
13
Баокен
12
Сахо
3
Тулер
3
Тулер
12
Сахо
10
Самбья
16
Джоаккини
16
Джоаккини
10
Самбья
15
Капелле
14
Бобишон
14
Бобишон
15
Капелле
28
Лаж
8
Таиби
8
Таиби
28
Лаж
13
Баокен
29
Нинга
29
Нинга
13
Баокен
Остались в запасе
Монпелье
Анжер
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
19
Саша Делайе
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
10
Yanis Guermouche
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
1
Антони Мандре
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
19
Саша Делайе
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
10
Yanis Guermouche
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Остались в запасе
1
Антони Мандре
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Монпелье - Анжер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
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