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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Лилль
Ренн - Лилль: обзор матча 01 декабря 2021
Ренн
01.12.2021, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 16 тур
1 : 2
Завершен
Лилль
85'
Б. Бурижо
31'
Шека
45'
Р. Саншеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Лилль
90'
+2
Замена
Д. Брадарич
️️️️
Ж. Бамба
Желтая карточка
Б. Мелинг
90'
+1
89'
Желтая карточка
Рейнилду
ГОЛ! 1:2!
Б. Бурижо
85'
80'
Замена
Б. Йылмаз
️️️️
Т. Веа
72'
Замена
А. Онана
️️️️
Р. Саншеш
71'
Замена
Н. Иконе
️️️️
Д. Дэвид
Замена
Л. Ассиньон
️️️️
Х. Траоре
71'
Желтая карточка
Ж. Мартен
65'
Замена
Ж. Доку
️️️️
К. Сулемана
61'
Замена
Б. Мелинг
️️️️
А. Трюффер
60'
Замена
С. Гирасси
️️️️
Б. Сантамария
60'
Замена
Л. Майер
️️️️
М. Терье
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
Р. Саншеш
31'
ГОЛ! 0:1!
Шека
Пас отдал
Т. Веа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
8
Жонас Мартен
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Лилль
13
Иво Грбич
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Шека
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
24
Амаду Онана
ОП
7
Анхель Гомес
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
13
Куадио Ив Дабила
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Гомис
3
Трюффер
21
Агер
17
Омари
14
Траоре
7
Сантамария
8
Мартен
27
Бурижо
11
Терье
7
Сулемана
9
Лаборд
4-3-1-2
13
Грбич
6
Фонте
35
Джало
4
Ботман
17
Рейнилду
8
Шека
21
Андре
8
Саншеш
19
Бамба
22
Веа
15
Дэвид
14
Траоре
22
Ассиньон
22
Ассиньон
14
Траоре
11
Терье
14
Майер
14
Майер
11
Терье
3
Трюффер
24
Мелинг
24
Мелинг
3
Трюффер
7
Сулемана
11
Доку
11
Доку
7
Сулемана
7
Сантамария
9
Гирасси
9
Гирасси
7
Сантамария
19
Бамба
6
Брадарич
6
Брадарич
19
Бамба
8
Саншеш
24
Онана
24
Онана
8
Саншеш
15
Дэвид
93
Иконе
93
Иконе
15
Дэвид
22
Веа
17
Йылмаз
17
Йылмаз
22
Веа
Остались в запасе
Ренн
Лилль
18
Лесли Угочукву
ОП
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
97
Юсуф Языджи
АП
16
Адам Якубек
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
13
Куадио Ив Дабила
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Остались в запасе
18
Лесли Угочукву
ОП
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
17
Лум Чауна
ЦФ
Остались в запасе
97
Юсуф Языджи
АП
16
Адам Якубек
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
13
Куадио Ив Дабила
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Ренн - Лилль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
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