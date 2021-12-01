Брест - Сент-Этьен

|34 тур
|24 апреля, суббота
|14:00
|Сент-Этьен
|1:2
|Брест
|11 тур
|21 ноября, суббота
|19:00
|Брест
|4:1
|Сент-Этьен
|34 тур
|24 апреля, суббота
|14:00
|Сент-Этьен
|1:2
|Брест
|11 тур
|21 ноября, суббота
|19:00
|Брест
|4:1
|Сент-Этьен
|25 тур
|16 февраля, воскресенье
|19:00
|Брест
|3:2
|Сент-Этьен
|2 тур
|18 августа, воскресенье
|16:00
|Сент-Этьен
|1:1
|Брест
|21 тур
|19 января, суббота
|23:00
|Брест
|0:1
|Сент-Этьен
|3 тур
|26 августа, воскресенье
|19:00
|Сент-Этьен
|4:0
|Брест
|32 тур
|15 апреля, воскресенье
|19:00
|Сент-Этьен
|2:1
|Брест
|16 тур
|3 декабря, суббота
|22:00
|Брест
|2:2
|Сент-Этьен
|27 тур
|12 марта, суббота
|21:00
|Сент-Этьен
|2:0
|Брест
|11 тур
|30 октября, суббота
|21:00
|Брест
|2:0
|Сент-Этьен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ПСЖ
|38
|26
|8
|4
|90:36
|+54
|86
|2.
|Марсель
|38
|21
|8
|9
|63:38
|+25
|71
|3.
|Монако
|38
|20
|9
|9
|65:40
|+25
|69
|4.
|Ницца
|38
|20
|7
|11
|52:36
|+16
|67
|5.
|Ренн
|38
|20
|6
|12
|82:40
|+42
|66
|6.
|Страсбур
|38
|17
|12
|9
|60:43
|+17
|63
|7.
|Лион
|38
|17
|11
|10
|66:51
|+15
|62
|8.
|Ланс
|38
|17
|11
|10
|62:48
|+14
|62
|9.
|Нант
|38
|15
|10
|13
|55:48
|+7
|55
|10.
|Лилль
|38
|14
|13
|11
|48:48
|0
|55
|11.
|Брест
|38
|13
|9
|16
|49:57
|-8
|48
|12.
|Реймс
|38
|11
|13
|14
|43:44
|-1
|46
|13.
|Монпелье
|38
|12
|7
|19
|49:61
|-12
|43
|14.
|Анжер
|38
|10
|11
|17
|44:55
|-11
|41
|15.
|Труа
|38
|9
|11
|18
|37:53
|-16
|38
|16.
|Лорьян
|38
|8
|12
|18
|35:63
|-28
|36
|17.
|Клермон
|38
|9
|9
|20
|38:69
|-31
|36
|18.
|Сент-Этьен
|38
|7
|11
|20
|42:77
|-35
|32
|19.
|Метц
|38
|6
|13
|19
|35:69
|-34
|31
|20.
|Бордо
|38
|6
|13
|19
|52:91
|-39
|31