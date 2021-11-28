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Монпелье - Лион

28.11.2021, Воскресенье, 19:00 мск Франция. Лига 1, 15 тур Монпелье - Лион
Франция. Лига 1 (2020/2021)
25 тур
13 февраля, суббота 23:00 Лион 1:2 Монпелье
1 тур
15 сентября, вторник 22:00 Монпелье 2:1 Лион
Франция. Лига 1 (2019/2020)
3 тур
27 августа, вторник 20:00 Монпелье 1:0 Лион
Франция. Лига 1 (2018/2019)
29 тур
17 марта, воскресенье 16:30 Лион 3:2 Монпелье
19 тур
22 декабря, суббота 23:00 Монпелье 1:1 Лион
Франция. Лига 1 (2017/2018)
28 тур
4 марта, воскресенье 19:00 Монпелье 1:1 Лион
13 тур
19 ноября, воскресенье 19:00 Лион 0:0 Монпелье
Франция. Кубок (2017/2018)
1/8 финала
7 февраля, среда 23:00 Монпелье 1:2 Лион
Франция. Кубок лиги (2017/2018)
1/8 финала
13 декабря, среда 23:05 Монпелье 4:1 Лион
Франция. Лига 1 (2016/2017)
37 тур
14 мая, воскресенье 22:00 Монпелье 1:3 Лион
6 тур
21 сентября, среда 20:00 Лион 5:1 Монпелье
Франция. Кубок (2016/2017)
1/32 финала
8 января, воскресенье 23:00 Лион 5:0 Монпелье
Франция. Лига 1 (2015/2016)
33 тур
8 апреля, пятница 21:30 Монпелье 0:2 Лион
15 тур
27 ноября, пятница 22:30 Лион 2:4 Монпелье
Франция. Лига 1 (2014/2015)
28 тур
8 марта, воскресенье 23:00 Монпелье 1:5 Лион
10 тур
19 октября, воскресенье 23:00 Лион 5:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2013/2014)
27 тур
2 марта, воскресенье 20:00 Лион 0:0 Монпелье
9 тур
6 октября, воскресенье 16:00 Монпелье 5:1 Лион
Франция. Лига 1 (2012/2013)
33 тур
19 апреля, пятница 22:30 Монпелье 1:2 Лион
15 тур
1 декабря, суббота 20:00 Лион 1:0 Монпелье
Суперкубок Франции 2012

28 июля, суббота 23:00 Монпелье 2:2
(2:4)п		 Лион
Франция. Лига 1 (2011/2012)
20 тур
14 января, суббота 23:59 Монпелье 1:0 Лион
4 тур
27 августа, суббота 23:00 Лион 2:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2010/2011)
32 тур
27 апреля, среда 21:00 Лион 3:2 Монпелье
16 тур
4 декабря, суббота 23:00 Монпелье 1:2 Лион
Франция. Лига 1 (2009/2010)
35 тур
2 мая, воскресенье 23:00 Монпелье 0:1 Лион
19 тур
23 декабря, среда 21:00 Лион 1:2 Монпелье
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 26 8 4 90:36 +54 86
2. Марсель 38 21 8 9 63:38 +25 71
3. Монако 38 20 9 9 65:40 +25 69
4. Ницца 38 20 7 11 52:36 +16 67
5. Ренн 38 20 6 12 82:40 +42 66
6. Страсбур 38 17 12 9 60:43 +17 63
7. Лион 38 17 11 10 66:51 +15 62
8. Ланс 38 17 11 10 62:48 +14 62
9. Нант 38 15 10 13 55:48 +7 55
10. Лилль 38 14 13 11 48:48 0 55
11. Брест 38 13 9 16 49:57 -8 48
12. Реймс 38 11 13 14 43:44 -1 46
13. Монпелье 38 12 7 19 49:61 -12 43
14. Анжер 38 10 11 17 44:55 -11 41
15. Труа 38 9 11 18 37:53 -16 38
16. Лорьян 38 8 12 18 35:63 -28 36
17. Клермон 38 9 9 20 38:69 -31 36
18. Сент-Этьен 38 7 11 20 42:77 -35 32
19. Метц 38 6 13 19 35:69 -34 31
20. Бордо 38 6 13 19 52:91 -39 31
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