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Лилль - Марсель

03.10.2021, Воскресенье, 18:00 мск Лилль, стадион Пьер Моруа Франция. Лига 1, 9 тур Лилль - Марсель
Франция. Лига 1 (2020/2021)
28 тур
3 марта, среда 23:00 Лилль 2:0 Марсель
4 тур
20 сентября, воскресенье 22:00 Марсель 1:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2019/2020)
25 тур
16 февраля, воскресенье 23:00 Лилль 1:2 Марсель
12 тур
2 ноября, суббота 19:30 Марсель 2:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2018/2019)
22 тур
25 января, пятница 22:45 Марсель 1:2 Лилль
8 тур
30 сентября, воскресенье 22:00 Лилль 3:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2017/2018)
34 тур
21 апреля, суббота 18:00 Марсель 5:1 Лилль
11 тур
29 октября, воскресенье 23:00 Лилль 0:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2016/2017)
30 тур
17 марта, пятница 22:45 Лилль 0:0 Марсель
18 тур
18 декабря, воскресенье 19:00 Марсель 2:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2015/2016)
23 тур
29 января, пятница 22:30 Марсель 1:1 Лилль
11 тур
25 октября, воскресенье 19:00 Лилль 1:2 Марсель
Франция. Лига 1 (2014/2015)
37 тур
16 мая, суббота 22:00 Лилль 0:4 Марсель
19 тур
21 декабря, воскресенье 16:00 Марсель 2:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2013/2014)
34 тур
20 апреля, воскресенье 23:00 Марсель 0:0 Лилль
16 тур
3 декабря, вторник 22:00 Лилль 1:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2012/2013)
32 тур
14 апреля, воскресенье 23:00 Лилль 0:0 Марсель
14 тур
25 ноября, воскресенье 23:59 Марсель 1:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2011/2012)
20 тур
15 января, воскресенье 23:59 Марсель 2:0 Лилль
4 тур
28 августа, воскресенье 23:00 Лилль 3:2 Марсель
Суперкубок Франции 2011
Финал
27 июля, среда 22:45 Марсель 5:4 Лилль
Франция. Лига 1 (2010/2011)
26 тур
6 марта, воскресенье 23:00 Марсель 1:2 Лилль
10 тур
24 октября, воскресенье 23:00 Лилль 1:3 Марсель
Франция. Лига 1 (2009/2010)
37 тур
8 мая, суббота 23:00 Лилль 3:2 Марсель
2 тур
16 августа, воскресенье 23:00 Марсель 1:0 Лилль
Кубок Французской Лиги (2009/2010)
1/4 финала
27 января, среда 22:45 Марсель 2:1 Лилль
Франция. Лига 1 (2008/2009)
33 тур
26 апреля, воскресенье 23:00 Лилль 1:2 Марсель
15 тур
23 ноября, воскресенье 23:00 Марсель 2:2 Лилль
Франция. Лига 1 (2007/2008)
34 тур
20 апреля, воскресенье 22:55 Марсель 1:3 Лилль
16 тур
1 декабря, суббота 22:00 Лилль 1:1 Марсель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 26 8 4 90:36 +54 86
2. Марсель 38 21 8 9 63:38 +25 71
3. Монако 38 20 9 9 65:40 +25 69
4. Ницца 38 20 7 11 52:36 +16 67
5. Ренн 38 20 6 12 82:40 +42 66
6. Страсбур 38 17 12 9 60:43 +17 63
7. Лион 38 17 11 10 66:51 +15 62
8. Ланс 38 17 11 10 62:48 +14 62
9. Нант 38 15 10 13 55:48 +7 55
10. Лилль 38 14 13 11 48:48 0 55
11. Брест 38 13 9 16 49:57 -8 48
12. Реймс 38 11 13 14 43:44 -1 46
13. Монпелье 38 12 7 19 49:61 -12 43
14. Анжер 38 10 11 17 44:55 -11 41
15. Труа 38 9 11 18 37:53 -16 38
16. Лорьян 38 8 12 18 35:63 -28 36
17. Клермон 38 9 9 20 38:69 -31 36
18. Сент-Этьен 38 7 11 20 42:77 -35 32
19. Метц 38 6 13 19 35:69 -34 31
20. Бордо 38 6 13 19 52:91 -39 31
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