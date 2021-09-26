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Бордо - Ренн

26.09.2021, Воскресенье, 14:00 мск Бордо, стадион Шабан Дельма Франция. Лига 1, 8 тур Бордо - Ренн
Франция. Лига 1 (2020/2021)
35 тур
2 мая, воскресенье 14:00 Бордо 1:0 Ренн
11 тур
20 ноября, пятница 21:00 Ренн 0:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2019/2020)
19 тур
21 декабря, суббота 22:45 Ренн 1:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2018/2019)
29 тур
17 марта, воскресенье 19:00 Бордо 1:1 Ренн
4 тур
2 сентября, воскресенье 18:00 Ренн 2:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2017/2018)
30 тур
17 марта, суббота 19:00 Бордо 0:2 Ренн
12 тур
3 ноября, пятница 22:45 Ренн 1:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2016/2017)
23 тур
4 февраля, суббота 22:00 Бордо 1:1 Ренн
9 тур
16 октября, воскресенье 16:00 Ренн 1:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2015/2016)
23 тур
31 января, воскресенье 19:00 Бордо 4:0 Ренн
14 тур
22 ноября, воскресенье 19:00 Ренн 2:2 Бордо
Франция. Лига 1 (2014/2015)
26 тур
21 февраля, суббота 22:00 Ренн 1:1 Бордо
8 тур
28 сентября, воскресенье 16:00 Бордо 2:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2013/2014)
32 тур
5 апреля, суббота 22:00 Бордо 2:2 Ренн
14 тур
23 ноября, суббота 23:00 Ренн 1:1 Бордо
Франция. Кубок Лиги (2013/2014)
1/8 финала
18 декабря, среда 23:55 Ренн 1:2 Бордо
Франция. Лига 1 (2012/2013)
20 тур
12 января, суббота 23:00 Ренн 0:2 Бордо
2 тур
19 августа, воскресенье 19:00 Бордо 1:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2011/2012)
35 тур
2 мая, среда 21:00 Бордо 2:0 Ренн
19 тур
21 декабря, среда 22:00 Ренн 1:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2010/2011)
33 тур
30 апреля, суббота 21:00 Ренн 0:0 Бордо
17 тур
12 декабря, воскресенье 23:00 Бордо 0:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2009/2010)
23 тур
6 февраля, суббота 23:00 Ренн 4:2 Бордо
7 тур
27 сентября, воскресенье 23:00 Бордо 1:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2008/2009)
33 тур
29 апреля, среда 22:00 Ренн 2:3 Бордо
15 тур
22 ноября, суббота 21:00 Бордо 1:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2007/2008)
32 тур
5 апреля, суббота 19:10 Ренн 0:2 Бордо
14 тур
11 ноября, воскресенье 20:00 Бордо 3:0 Ренн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 26 8 4 90:36 +54 86
2. Марсель 38 21 8 9 63:38 +25 71
3. Монако 38 20 9 9 65:40 +25 69
4. Ницца 38 20 7 11 52:36 +16 67
5. Ренн 38 20 6 12 82:40 +42 66
6. Страсбур 38 17 12 9 60:43 +17 63
7. Лион 38 17 11 10 66:51 +15 62
8. Ланс 38 17 11 10 62:48 +14 62
9. Нант 38 15 10 13 55:48 +7 55
10. Лилль 38 14 13 11 48:48 0 55
11. Брест 38 13 9 16 49:57 -8 48
12. Реймс 38 11 13 14 43:44 -1 46
13. Монпелье 38 12 7 19 49:61 -12 43
14. Анжер 38 10 11 17 44:55 -11 41
15. Труа 38 9 11 18 37:53 -16 38
16. Лорьян 38 8 12 18 35:63 -28 36
17. Клермон 38 9 9 20 38:69 -31 36
18. Сент-Этьен 38 7 11 20 42:77 -35 32
19. Метц 38 6 13 19 35:69 -34 31
20. Бордо 38 6 13 19 52:91 -39 31
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