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Ренн - Реймс

12.09.2021, Воскресенье, 16:00 мск Франция. Лига 1, 5 тур Ренн - Реймс
Франция. Лига 1 (2020/2021)
31 тур
4 апреля, воскресенье 16:00 Реймс 2:2 Ренн
6 тур
4 октября, воскресенье 18:00 Ренн 2:2 Реймс
Франция. Лига 1 (2019/2020)
25 тур
16 февраля, воскресенье 19:00 Реймс 1:0 Ренн
9 тур
6 октября, воскресенье 18:00 Ренн 0:1 Реймс
Франция. Лига 1 (2018/2019)
25 тур
17 февраля, воскресенье 19:00 Реймс 2:0 Ренн
11 тур
28 октября, воскресенье 17:00 Ренн 0:2 Реймс
Франция. Лига 1 (2015/2016)
32 тур
2 апреля, суббота 21:00 Ренн 3:1 Реймс
15 тур
28 ноября, суббота 22:00 Реймс 2:2 Ренн
Франция. Лига 1 (2014/2015)
37 тур
16 мая, суббота 22:00 Реймс 1:0 Ренн
19 тур
20 декабря, суббота 22:00 Ренн 1:3 Реймс
Франция. Кубок (2014/2015)
1/16 финала
22 января, четверг 23:00 Ренн 1:1
(5:4)п		 Реймс
Франция. Лига 1 (2013/2014)
38 тур
17 мая, суббота 23:00 Реймс 1:3 Ренн
1 тур
10 августа, суббота 23:00 Ренн 2:1 Реймс
Франция. Лига 1 (2012/2013)
29 тур
16 марта, суббота 23:00 Реймс 1:0 Ренн
11 тур
3 ноября, суббота 23:00 Ренн 1:0 Реймс
Франция. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
1 февраля, вторник 22:45 Ренн 3:4 Реймс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 26 8 4 90:36 +54 86
2. Марсель 38 21 8 9 63:38 +25 71
3. Монако 38 20 9 9 65:40 +25 69
4. Ницца 38 20 7 11 52:36 +16 67
5. Ренн 38 20 6 12 82:40 +42 66
6. Страсбур 38 17 12 9 60:43 +17 63
7. Лион 38 17 11 10 66:51 +15 62
8. Ланс 38 17 11 10 62:48 +14 62
9. Нант 38 15 10 13 55:48 +7 55
10. Лилль 38 14 13 11 48:48 0 55
11. Брест 38 13 9 16 49:57 -8 48
12. Реймс 38 11 13 14 43:44 -1 46
13. Монпелье 38 12 7 19 49:61 -12 43
14. Анжер 38 10 11 17 44:55 -11 41
15. Труа 38 9 11 18 37:53 -16 38
16. Лорьян 38 8 12 18 35:63 -28 36
17. Клермон 38 9 9 20 38:69 -31 36
18. Сент-Этьен 38 7 11 20 42:77 -35 32
19. Метц 38 6 13 19 35:69 -34 31
20. Бордо 38 6 13 19 52:91 -39 31
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