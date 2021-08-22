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Бордо - Анжер

22.08.2021, Воскресенье, 16:00 мск Бордо, стадион Шабан Дельма Франция. Лига 1, 3 тур Бордо - Анжер
Франция. Лига 1 (2020/2021)
21 тур
24 января, воскресенье 15:00 Бордо 2:1 Анжер
2 тур
30 августа, воскресенье 16:00 Анжер 0:2 Бордо
Франция. Лига 1 (2019/2020)
1 тур
10 августа, суббота 21:00 Анжер 3:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2018/2019)
35 тур
4 мая, суббота 21:00 Бордо 0:1 Анжер
17 тур
15 января, вторник 21:00 Анжер 1:2 Бордо
Франция. Лига 1 (2017/2018)
29 тур
10 марта, суббота 22:00 Бордо 0:0 Анжер
1 тур
6 августа, воскресенье 18:00 Анжер 2:2 Бордо
Франция. Кубок (2016/2017)
1/4 финала
5 апреля, среда 19:30 Анжер 2:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2016/2017)
20 тур
14 января, суббота 22:00 Анжер 1:1 Бордо
5 тур
17 сентября, суббота 21:00 Бордо 0:1 Анжер
Франция. Лига 1 (2015/2016)
34 тур
16 апреля, суббота 21:00 Бордо 1:3 Анжер
18 тур
13 декабря, воскресенье 19:00 Анжер 1:1 Бордо
Франция. Кубок (2015/2016)
1/16 финала
19 января, вторник 20:30 Анжер 1:2 Бордо
Франция. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
22 января, суббота 19:00 Анжер 1:0 Бордо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 26 8 4 90:36 +54 86
2. Марсель 38 21 8 9 63:38 +25 71
3. Монако 38 20 9 9 65:40 +25 69
4. Ницца 38 20 7 11 52:36 +16 67
5. Ренн 38 20 6 12 82:40 +42 66
6. Страсбур 38 17 12 9 60:43 +17 63
7. Лион 38 17 11 10 66:51 +15 62
8. Ланс 38 17 11 10 62:48 +14 62
9. Нант 38 15 10 13 55:48 +7 55
10. Лилль 38 14 13 11 48:48 0 55
11. Брест 38 13 9 16 49:57 -8 48
12. Реймс 38 11 13 14 43:44 -1 46
13. Монпелье 38 12 7 19 49:61 -12 43
14. Анжер 38 10 11 17 44:55 -11 41
15. Труа 38 9 11 18 37:53 -16 38
16. Лорьян 38 8 12 18 35:63 -28 36
17. Клермон 38 9 9 20 38:69 -31 36
18. Сент-Этьен 38 7 11 20 42:77 -35 32
19. Метц 38 6 13 19 35:69 -34 31
20. Бордо 38 6 13 19 52:91 -39 31
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