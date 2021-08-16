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Марсель - Бордо

15.08.2021, Воскресенье, 21:45 мск Марсель, стадион Велодром Франция. Лига 1, 2 тур Марсель - Бордо
Франция. Лига 1 (2020/2021)
25 тур
14 февраля, воскресенье 23:00 Бордо 0:0 Марсель
7 тур
17 октября, суббота 22:00 Марсель 3:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2019/2020)
22 тур
2 февраля, воскресенье 23:00 Бордо 0:0 Марсель
17 тур
8 декабря, воскресенье 23:00 Марсель 3:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2018/2019)
31 тур
5 апреля, пятница 21:45 Бордо 2:0 Марсель
18 тур
5 февраля, вторник 21:00 Марсель 1:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2017/2018)
26 тур
18 февраля, воскресенье 23:00 Марсель 1:0 Бордо
13 тур
19 ноября, воскресенье 23:00 Бордо 1:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2016/2017)
37 тур
14 мая, воскресенье 22:00 Бордо 1:1 Марсель
11 тур
30 октября, воскресенье 22:45 Марсель 0:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2015/2016)
33 тур
10 апреля, воскресенье 22:00 Марсель 0:0 Бордо
19 тур
20 декабря, воскресенье 23:00 Бордо 1:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2014/2015)
32 тур
12 апреля, воскресенье 22:00 Бордо 1:0 Марсель
14 тур
23 ноября, воскресенье 23:00 Марсель 3:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2013/2014)
37 тур
10 мая, суббота 23:00 Бордо 1:1 Марсель
19 тур
22 декабря, воскресенье 17:00 Марсель 2:2 Бордо
Франция. Лига 1 (2012/2013)
31 тур
5 апреля, пятница 22:30 Марсель 1:0 Бордо
13 тур
18 ноября, воскресенье 23:59 Бордо 1:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2011/2012)
33 тур
21 апреля, суббота 23:00 Бордо 2:1 Марсель
17 тур
10 декабря, суббота 23:59 Марсель 0:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2010/2011)
20 тур
16 января, воскресенье 23:00 Марсель 2:1 Бордо
4 тур
29 августа, воскресенье 23:00 Бордо 1:1 Марсель
Кубок Французской Лиги (2009/2010)
Финал,
27 марта, суббота 22:50 Марсель 3:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2009/2010)
20 тур
17 января, воскресенье 23:00 Бордо 1:1 Марсель
4 тур
30 августа, воскресенье 23:00 Марсель 0:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2008/2009)
23 тур
8 февраля, воскресенье 23:00 Марсель 1:0 Бордо
5 тур
13 сентября, суббота 23:00 Бордо 1:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2007/2008)
36 тур
4 мая, воскресенье 22:55 Марсель 1:2 Бордо
18 тур
16 декабря, воскресенье 22:55 Бордо 2:2 Марсель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 26 8 4 90:36 +54 86
2. Марсель 38 21 8 9 63:38 +25 71
3. Монако 38 20 9 9 65:40 +25 69
4. Ницца 38 20 7 11 52:36 +16 67
5. Ренн 38 20 6 12 82:40 +42 66
6. Страсбур 38 17 12 9 60:43 +17 63
7. Лион 38 17 11 10 66:51 +15 62
8. Ланс 38 17 11 10 62:48 +14 62
9. Нант 38 15 10 13 55:48 +7 55
10. Лилль 38 14 13 11 48:48 0 55
11. Брест 38 13 9 16 49:57 -8 48
12. Реймс 38 11 13 14 43:44 -1 46
13. Монпелье 38 12 7 19 49:61 -12 43
14. Анжер 38 10 11 17 44:55 -11 41
15. Труа 38 9 11 18 37:53 -16 38
16. Лорьян 38 8 12 18 35:63 -28 36
17. Клермон 38 9 9 20 38:69 -31 36
18. Сент-Этьен 38 7 11 20 42:77 -35 32
19. Метц 38 6 13 19 35:69 -34 31
20. Бордо 38 6 13 19 52:91 -39 31
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