Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Жереми Пиньяр

Монпелье - Марсель

08.08.2021, Воскресенье, 21:45 мск Монпелье, стадион Стад де ля Моссон Франция. Лига 1, 1 тур Монпелье - Марсель
Франция. Лига 1 (2020/2021)
32 тур
10 апреля, суббота 22:00 Монпелье 3:3 Марсель
18 тур
6 января, среда 23:00 Марсель 3:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2019/2020)
6 тур
21 сентября, суббота 18:30 Марсель 1:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2018/2019)
38 тур
24 мая, пятница 22:05 Марсель 1:0 Монпелье
12 тур
4 ноября, воскресенье 23:00 Монпелье 3:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2017/2018)
32 тур
8 апреля, воскресенье 22:00 Марсель 0:0 Монпелье
16 тур
3 декабря, воскресенье 23:00 Монпелье 1:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2016/2017)
22 тур
27 января, пятница 22:45 Марсель 5:1 Монпелье
12 тур
4 ноября, пятница 22:45 Монпелье 3:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2015/2016)
24 тур
2 февраля, вторник 23:00 Монпелье 0:1 Марсель
17 тур
6 декабря, воскресенье 16:00 Марсель 2:2 Монпелье
Франция. Кубок (2015/2016)
1/16 финала
20 января, среда 23:00 Марсель 2:0 Монпелье
Франция. Лига 1 (2014/2015)
20 тур
9 января, пятница 22:30 Монпелье 2:1 Марсель
2 тур
17 августа, воскресенье 19:00 Марсель 0:2 Монпелье
Франция. Лига 1 (2013/2014)
33 тур
11 апреля, пятница 22:30 Монпелье 2:3 Марсель
15 тур
29 ноября, пятница 23:30 Марсель 2:0 Монпелье
Франция. Лига 1 (2012/2013)
21 тур
19 января, суббота 20:00 Марсель 3:2 Монпелье
3 тур
26 августа, воскресенье 19:00 Монпелье 0:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2011/2012)
30 тур
11 апреля, среда 20:00 Марсель 1:3 Монпелье
14 тур
19 ноября, суббота 23:59 Монпелье 1:0 Марсель
Франция. Кубок лиги (2010/2011)
Финал,
23 апреля, суббота 22:45 Марсель 1:0 Монпелье
Франция. Лига 1 (2010/2011)
31 тур
17 апреля, воскресенье 19:00 Монпелье 1:2 Марсель
15 тур
27 ноября, суббота 21:00 Марсель 4:0 Монпелье
Франция. Лига 1 (2009/2010)
22 тур
30 января, суббота 23:00 Монпелье 2:0 Марсель
6 тур
19 сентября, суббота 23:00 Марсель 4:2 Монпелье
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 26 8 4 90:36 +54 86
2. Марсель 38 21 8 9 63:38 +25 71
3. Монако 38 20 9 9 65:40 +25 69
4. Ницца 38 20 7 11 52:36 +16 67
5. Ренн 38 20 6 12 82:40 +42 66
6. Страсбур 38 17 12 9 60:43 +17 63
7. Лион 38 17 11 10 66:51 +15 62
8. Ланс 38 17 11 10 62:48 +14 62
9. Нант 38 15 10 13 55:48 +7 55
10. Лилль 38 14 13 11 48:48 0 55
11. Брест 38 13 9 16 49:57 -8 48
12. Реймс 38 11 13 14 43:44 -1 46
13. Монпелье 38 12 7 19 49:61 -12 43
14. Анжер 38 10 11 17 44:55 -11 41
15. Труа 38 9 11 18 37:53 -16 38
16. Лорьян 38 8 12 18 35:63 -28 36
17. Клермон 38 9 9 20 38:69 -31 36
18. Сент-Этьен 38 7 11 20 42:77 -35 32
19. Метц 38 6 13 19 35:69 -34 31
20. Бордо 38 6 13 19 52:91 -39 31
...
  • Читайте нас: 