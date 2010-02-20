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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Удинезе
Дженоа - Удинезе: обзор матча 20 февраля 2010
Дженоа
20.02.2010, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 25 тур
3 : 0
Завершен
Удинезе
30'
Р. Аквафреска
53'
Р. Аквафреска (П)
64'
Р. Паласио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Удинезе
Желтая карточка
А. Сапатер
Замена
Д. Суасо
️️️️
Р. Аквафреска
Замена
Б. Янкович
️️️️
Р. Паласио
Замена
Ф. Лоди
️️️️
Г. Инлер
Замена
Д. Ферронетти
️️️️
А. Санчес
ГОЛ! 3:0!
Р. Паласио
Замена
С. Боккетти
️️️️
Э. Моретти
Красная карточка
К. Сапата
Желтая карточка
Х. Куадрадо
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Аквафреска
Желтая карточка
А. Кода
Желтая карточка
С. Папастатопулос
Замена
С. Пепе
️️️️
Д. Паскуале
Желтая карточка
Д. Паскуале
ГОЛ! 1:0!
Р. Аквафреска
Желтая карточка
М. Росси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
32
Марко Амелия
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
0
Альберто Сапатер
ЦП
7
Марко Росси
ПП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
3
Александар Лукович
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
88
Иван Фатич
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
27
Роберт Гучер
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
9
Давид Суасо
ЦФ
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
10
Франческо Лоди
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
19
Алекс Геихо
ЦФ
3-2-2-3
32
Амелия
3
Дайнелли
19
Папастатопулос
4
Кришито
24
Моретти
27
Место
0
Сапатер
7
Росси
8
Паласио
99
Аквафреска
10
Скулли
4-3-3
1
Ханданович
26
Паскуале
25
Сапата
35
Кода
3
Лукович
7
Куадрадо
88
Инлер
27
Асамоа
4
Санчес
10
Ди Натале
9
Флоро Флорес
24
Моретти
16
Боккетти
16
Боккетти
24
Моретти
8
Паласио
7
Янкович
7
Янкович
8
Паласио
99
Аквафреска
9
Суасо
9
Суасо
99
Аквафреска
4
Санчес
46
Ферронетти
46
Ферронетти
4
Санчес
26
Паскуале
3
Пепе
3
Пепе
26
Паскуале
88
Инлер
10
Лоди
10
Лоди
88
Инлер
Остались в запасе
Дженоа
Удинезе
88
Иван Фатич
ЦЗ
73
Алессио Скарпи
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
27
Роберт Гучер
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
22
Эмануэле Беларди
ВР
23
Паоло Саммарко
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
19
Алекс Геихо
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
88
Иван Фатич
ЦЗ
73
Алессио Скарпи
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
27
Роберт Гучер
ЦП
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
23
Паоло Саммарко
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
19
Алекс Геихо
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Дженоа - Удинезе
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Роберто Розетти
(Турин)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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