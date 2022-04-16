Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Штутгарт
Майнц - Штутгарт: обзор матча 16 апреля 2022
Майнц
16.04.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Штутгарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Майнц - Штутгарт
83'
Замена
Э. Мийо
️️️️
О. Мангала
83'
Замена
Э. Томми
️️️️
К. Фюрих
70'
Желтая карточка
П. Штенцель
Замена
Л. Баррейро
️️️️
Д. Кор
69'
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
К. Онисиво
62'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
5
Никлас Тауэр
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
23
Орель Мангала
ОП
10
Крис Фюрих
ПВ
11
Саша Калайджич
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
21
Мервиль Папела
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
8
Пауль Небель
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
20
Ben Bobzien
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
27
Эрик Томми
ЛП
10
Танги Кулибали
ЛВ
20
Энцо Мийо
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
10
Филипп Ферстер
АП
15
Роберто Массимо
ПП
25
Алексис Тибиди
ЦФ
4-2-1-1-2
27
Центнер
24
Лукоки
16
Белл
19
Ниахате
30
Видмер
18
Сташ
5
Тауэр
31
Кор
14
Бутьюс
9
Онисиво
9
Буркардт
3-3-1-3
21
Мюллер
15
Мавропанос
21
Ито
3
Антон
15
Штенцель
23
Мангала
3
Соса
10
Фюрих
8
Томаш
22
Мармуш
11
Калайджич
31
Кор
18
Баррейро
18
Баррейро
31
Кор
9
Онисиво
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
9
Онисиво
10
Фюрих
27
Томми
27
Томми
10
Фюрих
23
Мангала
20
Мийо
20
Мийо
23
Мангала
Остались в запасе
Майнц
Штутгарт
1
Финн Дамен
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
8
Пауль Небель
ПВ
20
Ben Bobzien
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
1
Фабиан Бредлов
ВР
17
Эмер Беяз
АП
10
Филипп Ферстер
АП
15
Роберто Массимо
ПП
10
Танги Кулибали
ЛВ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
8
Пауль Небель
ПВ
20
Ben Bobzien
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
17
Эмер Беяз
АП
10
Филипп Ферстер
АП
15
Роберто Массимо
ПП
10
Танги Кулибали
ЛВ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Майнц - Штутгарт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
Новости команд
Все
Майнц
Штутгарт
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:34
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:47
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:34
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:47
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+