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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Аугсбург
Бавария - Аугсбург: обзор матча 09 апреля 2022
Бавария
09.04.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Аугсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Серж Гнабри
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
10
Арне Майер
ОП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Пауль Ваннер
АП
10
Малик Тилльман
АП
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
9
Анди Зекири
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нойер
3
Ричардс
23
Ньянзу
2
Упамекано
28
Павар
6
Киммих
27
Горецка
7
Гнабри
10
Сане
9
Левандовски
13
Мюллер
4-2-3-1
12
Гикевич
20
Гумни
14
Гаувелеув
39
Оксфорд
57
Иаго
6
Дорш
10
Майер
28
Хан
20
Калиджиури
11
Варгас
7
Нидерлехнер
Остались в запасе
Бавария
Аугсбург
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Пауль Ваннер
АП
10
Малик Тилльман
АП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
40
Томаш Коубек
ВР
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
9
Анди Зекири
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Пауль Ваннер
АП
10
Малик Тилльман
АП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
9
Анди Зекири
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Хайко Херрлих
Статистика матча Бавария - Аугсбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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