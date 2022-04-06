Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Майнц
Аугсбург - Майнц: обзор матча 06 апреля 2022
Аугсбург
06.04.2022, среда, 19:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Майнц
11'
Д. Гаувелеув (П)
56'
Р. Варгас
54'
С. Видмер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аугсбург - Майнц
Замена
Р. Фрамбергер
️️️️
Д. Калиджиури
88'
Замена
Я. Моравек
️️️️
А. Хан
88'
83'
Желтая карточка
С. Видмер
Желтая карточка
Р. Гумни
80'
78'
Замена
Л. Баррейро
️️️️
А. Хак
77'
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
Ж. Буркардт
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
76'
Желтая карточка
К. Груэсо
75'
Замена
Р. Пепи
️️️️
Ф. Нидерлехнер
71'
62'
Замена
К. Штегер
️️️️
Д. Кор
ГОЛ! 2:1!
Р. Варгас
Пас отдал
А. Хан
56'
Замена
К. Груэсо
️️️️
А. Майер
55'
54'
ГОЛ! 1:1!
С. Видмер
Пас отдал
Ж. Бутьюс
Замена
Р. Варгас
️️️️
М. Педерсен
54'
52'
Замена
А. Сташ
️️️️
Л. Джэ Сон
15'
Желтая карточка
Ш. Белл
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Гаувелеув
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
6
Никлас Дорш
ОП
28
Андре Хан
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
30
Ян Моравек
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
8
Пауль Небель
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
3-4-2-1
12
Гикевич
57
Иаго
14
Гаувелеув
39
Оксфорд
22
Педерсен
10
Майер
6
Дорш
20
Гумни
28
Хан
20
Калиджиури
7
Нидерлехнер
3-2-1-2-2
27
Центнер
16
Белл
42
Хак
19
Ниахате
30
Видмер
24
Мартин
31
Кор
7
Джэ Сон
14
Бутьюс
9
Онисиво
9
Буркардт
20
Калиджиури
32
Фрамбергер
32
Фрамбергер
20
Калиджиури
28
Хан
30
Моравек
30
Моравек
28
Хан
10
Майер
11
Груэсо
11
Груэсо
10
Майер
22
Педерсен
11
Варгас
11
Варгас
22
Педерсен
7
Нидерлехнер
9
Пепи
9
Пепи
7
Нидерлехнер
7
Джэ Сон
18
Сташ
18
Сташ
7
Джэ Сон
42
Хак
18
Баррейро
18
Баррейро
42
Хак
31
Кор
7
Штегер
7
Штегер
31
Кор
9
Буркардт
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
9
Буркардт
Остались в запасе
Аугсбург
Майнц
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
1
Финн Дамен
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
8
Пауль Небель
ПВ
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
8
Пауль Небель
ПВ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Аугсбург - Майнц
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Майнц
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+