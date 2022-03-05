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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Байер
Бавария - Байер: обзор матча 05 марта 2022
Бавария
05.03.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Байер
18'
Н. Зюле
36'
Т. Мюллер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - Байер
89'
Замена
Л. Аларио
️️️️
Ф. Вирц
89'
Замена
С. Азмун
️️️️
М. Диаби
Замена
Б. Сарр
️️️️
К. Коман
86'
82'
Замена
О. Коссуну
️️️️
М. Баккер
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
С. Гнабри
74'
Желтая карточка
К. Коман
72'
70'
Замена
Э. Паласиос
️️️️
А. Адли
Замена
Л. Сане
️️️️
О. Ричардс
61'
Замена
М. Забитцер
️️️️
Т. Мюллер
61'
54'
Желтая карточка
К. Демирбай
36'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Т. Мюллер
32'
Желтая карточка
М. Баккер
ГОЛ! 1:0!
Н. Зюле
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
20
Чарлес Арангис
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Бавария
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Байер
22
Леннарт Грил
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
4-1-3-2
26
Ульрайх
3
Ричардс
25
Зюле
2
Упамекано
28
Павар
6
Киммих
21
Коман
10
Мусиала
7
Гнабри
9
Левандовски
13
Мюллер
3-2-2-2-1
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
5
Хинкапе
30
Фримпонг
5
Баккер
20
Арангис
26
Демирбай
7
Вирц
19
Диаби
21
Адли
21
Коман
70
Сарр
70
Сарр
21
Коман
13
Мюллер
20
Забитцер
20
Забитцер
13
Мюллер
3
Ричардс
10
Сане
10
Сане
3
Ричардс
7
Гнабри
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
7
Гнабри
5
Баккер
31
Коссуну
31
Коссуну
5
Баккер
21
Адли
25
Паласиос
25
Паласиос
21
Адли
19
Диаби
20
Азмун
20
Азмун
19
Диаби
7
Вирц
27
Аларио
27
Аларио
7
Вирц
Остались в запасе
Бавария
Байер
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
10
Пауль Ваннер
АП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
22
Леннарт Грил
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Паулиньо
ЛВ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
10
Пауль Ваннер
АП
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Паулиньо
ЛВ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Бавария - Байер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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