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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Бавария
Кельн - Бавария: обзор матча 15 января 2022
Кельн
15.01.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
0 : 4
Завершен
Бавария
9'
Р. Левандовски
25'
К. Толиссо
63'
Р. Левандовски
74'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кельн - Бавария
84'
Замена
М. Тилльман
️️️️
Т. Мюллер
Замена
К. Эхизибуе
️️️️
Б. Шмитц
80'
75'
Замена
Т. Ньянзу
️️️️
К. Толиссо
75'
Замена
О. Ричардс
️️️️
М. Забитцер
74'
ГОЛ! 0:4!
Р. Левандовски
Пас отдал
Л. Сане
Замена
С. Андерссон
️️️️
А. Модест
73'
Замена
К. Шиндлер
️️️️
М. Ут
73'
63'
ГОЛ! 0:3!
Р. Левандовски
Пас отдал
Л. Сане
61'
Замена
Л. Сане
️️️️
Д. Мусиала
Замена
Д. Любичич
️️️️
О. Дуда
58'
Замена
Я. Тильманн
️️️️
Л. Шауб
58'
25'
ГОЛ! 0:2!
К. Толиссо
Пас отдал
Т. Мюллер
Желтая карточка
Л. Килиан
9'
9'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
21
Луис Шауб
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
27
Антони Модест
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
21
Марк Рока
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Кельн
40
Йонас Урбиг
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
21
Деян Любичич
ОП
7
Томаш Острак
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
19
Тим Лемперле
ЦФ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
10
Пауль Ваннер
АП
10
Малик Тилльман
АП
10
Лерой Сане
ПВ
28
Лукас Копадо
ЦФ
4-2-2-2
1
Швабе
14
Хектор
4
Хюберс
15
Килиан
22
Шмитц
21
Шауб
6
Озкан
11
Кайнц
8
Дуда
13
Ут
27
Модест
2-2-2-2-2
1
Нойер
28
Павар
25
Зюле
6
Киммих
21
Рока
20
Забитцер
8
Толиссо
7
Гнабри
10
Мусиала
9
Левандовски
13
Мюллер
13
Ут
19
Шиндлер
19
Шиндлер
13
Ут
22
Шмитц
3
Эхизибуе
3
Эхизибуе
22
Шмитц
8
Дуда
21
Любичич
21
Любичич
8
Дуда
21
Шауб
29
Тильманн
29
Тильманн
21
Шауб
27
Модест
20
Андерссон
20
Андерссон
27
Модест
20
Забитцер
3
Ричардс
3
Ричардс
20
Забитцер
8
Толиссо
23
Ньянзу
23
Ньянзу
8
Толиссо
13
Мюллер
10
Тилльман
10
Тилльман
13
Мюллер
10
Мусиала
10
Сане
10
Сане
10
Мусиала
Остались в запасе
Кельн
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
7
Томаш Острак
АП
19
Тим Лемперле
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
10
Пауль Ваннер
АП
28
Лукас Копадо
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
7
Томаш Острак
АП
19
Тим Лемперле
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
10
Пауль Ваннер
АП
28
Лукас Копадо
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Кельн - Бавария
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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