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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Кельн
Вольфсбург - Кельн: обзор матча 14 декабря 2021
Вольфсбург
14.12.2021, вторник, 22:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
2 : 3
Завершен
Кельн
8'
Л. Нмеча
51'
В. Вегхорст
34'
А. Модест
73'
М. Ут
89'
А. Модест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Кельн
90'
+5
Замена
Л. Килиан
️️️️
М. Ут
89'
ГОЛ! 2:3!
А. Модест
Пас отдал
К. Шиндлер
87'
Желтая карточка
Р. Чикош
Желтая карточка
М. Арнольд
81'
Желтая карточка
Д. Руссийон
80'
73'
ГОЛ! 2:2!
М. Ут
Пас отдал
К. Шиндлер
72'
Замена
М. Ут
️️️️
Л. Шауб
72'
Замена
К. Шиндлер
️️️️
О. Дуда
71'
Замена
Я. Тильманн
️️️️
Ф. Кайнц
Замена
Я. Герхардт
️️️️
Л. Нмеча
65'
61'
Желтая карточка
Б. Шмитц
Замена
Р. Штеффен
️️️️
Ф. Нмеча
59'
ГОЛ! 2:1!
В. Вегхорст
Пас отдал
Д. Лукебакио
51'
46'
Замена
Я. Хорн
️️️️
С. Озкан
34'
ГОЛ! 1:1!
А. Модест
Желтая карточка
Ф. Нмеча
14'
ГОЛ! 1:0!
Л. Нмеча
Пас отдал
Б. Баку
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Салих Озкан
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
21
Бартош Бялек
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Кельн
40
Йонас Урбиг
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
29
Ян Тильманн
ПВ
19
Тим Лемперле
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
4-2-2-2
1
Кастелс
21
Руссийон
5
Лакруа
33
Борнау
17
Баку
27
Арнольд
40
Вранкс
8
Нмеча
14
Лукебакио
14
Нмеча
9
Вегхорст
4-2-2-2
1
Швабе
22
Шмитц
4
Хюберс
5
Чикош
14
Хектор
6
Озкан
21
Шауб
8
Дуда
11
Кайнц
27
Модест
20
Андерссон
14
Нмеча
31
Герхардт
31
Герхардт
14
Нмеча
8
Нмеча
11
Штеффен
11
Штеффен
8
Нмеча
8
Дуда
19
Шиндлер
19
Шиндлер
8
Дуда
6
Озкан
38
Хорн
38
Хорн
6
Озкан
Ут
15
Килиан
15
Килиан
Ут
11
Кайнц
29
Тильманн
29
Тильманн
11
Кайнц
21
Шауб
13
Ут
13
Ут
21
Шауб
Остались в запасе
Вольфсбург
Кельн
12
Павао Перван
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
21
Бартош Бялек
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
21
Бартош Бялек
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Вольфсбург - Кельн
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
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