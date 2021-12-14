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Вольфсбург - Кельн

14.12.2021, Вторник, 22:30 мск Германия. Бундеслига, 16 тур Вольфсбург - Кельн
Германия. Бундеслига (2020/2021)
27 тур
3 апреля, суббота 16:30 Вольфсбург 1:0 Кельн
10 тур
5 декабря, суббота 17:30 Кельн 2:2 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2019/2020)
18 тур
18 января, суббота 17:30 Кельн 3:1 Вольфсбург
1 тур
17 августа, суббота 16:30 Вольфсбург 2:1 Кельн
Германия. Бундеслига (2017/2018)
34 тур
12 мая, суббота 16:30 Вольфсбург 4:1 Кельн
17 тур
16 декабря, суббота 17:30 Кельн 1:0 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2016/2017)
19 тур
4 февраля, суббота 17:30 Кельн 1:0 Вольфсбург
2 тур
10 сентября, суббота 16:30 Вольфсбург 0:0 Кельн
Германия. Бундеслига (2015/2016)
19 тур
31 января, воскресенье 17:30 Вольфсбург 1:1 Кельн
2 тур
22 августа, суббота 16:30 Кельн 1:1 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2014/2015)
34 тур
23 мая, суббота 16:30 Кельн 2:2 Вольфсбург
17 тур
20 декабря, суббота 20:30 Вольфсбург 2:1 Кельн
Германия. Бундеслига (2011/2012)
18 тур
21 января, суббота 18:30 Вольфсбург 1:0 Кельн
1 тур
6 августа, суббота 17:30 Кельн 0:3 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2010/2011)
31 тур
24 апреля, воскресенье 17:30 Вольфсбург 4:1 Кельн
14 тур
28 ноября, воскресенье 19:30 Кельн 1:1 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2009/2010)
19 тур
24 января, воскресенье 17:30 Вольфсбург 2:3 Кельн
2 тур
15 августа, суббота 20:30 Кельн 1:3 Вольфсбург
Германия. Кубок (2009/2010)
1/16 финала
23 сентября, среда 22:30 Кельн 3:2 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2008/2009)
18 тур
31 января, суббота 17:30 Кельн 1:1 Вольфсбург
1 тур
16 августа, суббота 17:30 Вольфсбург 2:1 Кельн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 24 5 5 97:37 +60 77
2. Боруссия Д 34 22 3 9 85:52 +33 69
3. Байер 34 19 7 8 80:47 +33 64
4. РБ Лейпциг 34 17 7 10 72:37 +35 58
5. Унион 34 16 9 9 50:44 +6 57
6. Фрайбург 34 15 10 9 58:46 +12 55
7. Кельн 34 14 10 10 52:49 +3 52
8. Майнц 34 13 7 14 50:45 +5 46
9. Хоффенхайм 34 13 7 14 58:60 -2 46
10. Боруссия М 34 12 9 13 54:61 -7 45
11. Айнтрахт Ф 34 10 12 12 45:49 -4 42
12. Вольфсбург 34 12 6 16 43:54 -11 42
13. Бохум 34 12 6 16 38:52 -14 42
14. Аугсбург 34 10 8 16 39:56 -17 38
15. Штутгарт 34 7 12 15 41:59 -18 33
16. Герта 34 9 6 19 37:71 -34 33
17. Арминия 34 5 13 16 27:53 -26 28
18. Гройтер Фюрт 34 3 9 22 28:82 -54 18
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