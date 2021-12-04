Введите ваш ник на сайте

Хоффенхайм - Айнтрахт

04.12.2021, Суббота, 17:30 мск Германия. Бундеслига, 14 тур Хоффенхайм - Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2020/2021)
20 тур
7 февраля, воскресенье 17:30 Хоффенхайм 1:3 Айнтрахт
3 тур
3 октября, суббота 16:30 Айнтрахт 2:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2019/2020)
18 тур
18 января, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт
1 тур
18 августа, воскресенье 16:30 Айнтрахт 1:0 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2018/2019)
24 тур
2 марта, суббота 17:30 Айнтрахт 3:2 Хоффенхайм
7 тур
7 октября, воскресенье 16:30 Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2017/2018)
29 тур
8 апреля, воскресенье 19:00 Айнтрахт 1:1 Хоффенхайм
12 тур
18 ноября, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:1 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2016/2017)
31 тур
30 апреля, воскресенье 18:30 Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт
14 тур
9 декабря, пятница 22:30 Айнтрахт 0:0 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2015/2016)
29 тур
9 апреля, суббота 16:30 Айнтрахт 0:2 Хоффенхайм
12 тур
7 ноября, суббота 17:30 Хоффенхайм 0:0 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2014/2015)
32 тур
9 мая, суббота 16:30 Айнтрахт 3:1 Хоффенхайм
15 тур
12 декабря, пятница 22:30 Хоффенхайм 3:2 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2013/2014)
32 тур
26 апреля, суббота 17:30 Хоффенхайм 0:0 Айнтрахт
15 тур
7 декабря, суббота 18:30 Айнтрахт 1:2 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2012/2013)
19 тур
26 января, суббота 18:30 Айнтрахт 2:1 Хоффенхайм
2 тур
1 сентября, суббота 17:30 Хоффенхайм 0:4 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2010/2011)
30 тур
16 апреля, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт
13 тур
20 ноября, суббота 17:30 Айнтрахт 0:4 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2009/2010)
33 тур
1 мая, суббота 17:30 Айнтрахт 1:2 Хоффенхайм
16 тур
12 декабря, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:1 Айнтрахт
Германия. Бундеслига (2008/2009)
24 тур
14 марта, суббота 17:30 Айнтрахт 1:1 Хоффенхайм
7 тур
4 октября, суббота 17:30 Хоффенхайм 2:1 Айнтрахт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 24 5 5 97:37 +60 77
2. Боруссия Д 34 22 3 9 85:52 +33 69
3. Байер 34 19 7 8 80:47 +33 64
4. РБ Лейпциг 34 17 7 10 72:37 +35 58
5. Унион 34 16 9 9 50:44 +6 57
6. Фрайбург 34 15 10 9 58:46 +12 55
7. Кельн 34 14 10 10 52:49 +3 52
8. Майнц 34 13 7 14 50:45 +5 46
9. Хоффенхайм 34 13 7 14 58:60 -2 46
10. Боруссия М 34 12 9 13 54:61 -7 45
11. Айнтрахт Ф 34 10 12 12 45:49 -4 42
12. Вольфсбург 34 12 6 16 43:54 -11 42
13. Бохум 34 12 6 16 38:52 -14 42
14. Аугсбург 34 10 8 16 39:56 -17 38
15. Штутгарт 34 7 12 15 41:59 -18 33
16. Герта 34 9 6 19 37:71 -34 33
17. Арминия 34 5 13 16 27:53 -26 28
18. Гройтер Фюрт 34 3 9 22 28:82 -54 18
...
  • Читайте нас: 