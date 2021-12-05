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Боруссия М - Фрайбург
Боруссия М - Фрайбург: обзор матча 05 декабря 2021
Боруссия М
05.12.2021, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
0 : 6
Завершен
Фрайбург
2'
М. Эггештайн
5'
К. Шаде
12'
Ф. Линхарт
19'
Н. Хефлер
25'
Л. Хелер
37'
Н. Шлоттербек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Фрайбург
82'
Замена
К. Шлоттербек
️️️️
Н. Шлоттербек
82'
Замена
М. Гульде
️️️️
Ф. Линхарт
74'
Замена
Я. Хаберер
️️️️
М. Эггештайн
74'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Э. Демирович
Замена
Л. Штиндль
️️️️
М. Тюрам
71'
61'
Замена
Р. Салаи
️️️️
К. Шаде
44'
Желтая карточка
Э. Демирович
37'
ГОЛ! 0:6!
Н. Шлоттербек
Пас отдал
В. Грифо
Замена
П. Херрманн
️️️️
С. Ляйнер
29'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
А. Плеа
29'
25'
ГОЛ! 0:5!
Л. Хелер
Пас отдал
Н. Хефлер
Желтая карточка
К. Коне
24'
19'
ГОЛ! 0:4!
Н. Хефлер
Пас отдал
В. Грифо
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
15'
12'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Линхарт
5'
ГОЛ! 0:2!
К. Шаде
Пас отдал
К. Гюнтер
2'
ГОЛ! 0:1!
М. Эггештайн
Пас отдал
К. Шаде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
7
Роланд Салаи
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Зоммер
22
Ляйнер
30
Эльведи
28
Гинтер
5
Бенсебаини
6
Закария
29
Скалли
17
Коне
7
Хофманн
14
Плеа
9
Тюрам
4-1-1-2-2
1
Флеккен
17
Кюблер
3
Линхарт
4
Шлоттербек
30
Гюнтер
27
Хефлер
8
Эггештайн
7
Шаде
32
Грифо
9
Демирович
9
Хелер
9
Тюрам
13
Штиндль
13
Штиндль
9
Тюрам
22
Ляйнер
7
Херрманн
7
Херрманн
22
Ляйнер
14
Плеа
7
Эмболо
7
Эмболо
14
Плеа
3
Линхарт
5
Гульде
5
Гульде
3
Линхарт
4
Шлоттербек
13
Шлоттербек
13
Шлоттербек
4
Шлоттербек
8
Эггештайн
19
Хаберер
19
Хаберер
8
Эггештайн
9
Демирович
11
Чон
11
Чон
9
Демирович
7
Шаде
7
Салаи
7
Салаи
7
Шаде
Остались в запасе
Боруссия М
Фрайбург
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
32
Бенжамин Уфофф
ВР
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Боруссия М - Фрайбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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