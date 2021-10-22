Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Аугсбург
Майнц - Аугсбург: обзор матча 22 октября 2021
Майнц
22.10.2021, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
4 : 1
Завершен
Аугсбург
10'
К. Онисиво
15'
Ш. Белл
26'
Ж. Буркардт
71'
Ж. Буркардт
69'
А. Зекири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Аугсбург
84'
Замена
Р. Фрамбергер
️️️️
Р. Варгас
84'
Замена
Н. Саренрен-Баце
️️️️
Д. Калиджиури
Замена
А. Салаи
️️️️
К. Онисиво
82'
Замена
Д. Бросински
️️️️
С. Видмер
82'
Замена
К. Штегер
️️️️
Ж. Бутьюс
76'
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
Ж. Буркардт
76'
73'
Замена
М. Педерсен
️️️️
А. Хан
ГОЛ! 4:1!
Ж. Буркардт
Пас отдал
К. Онисиво
71'
Желтая карточка
А. Мартин
70'
69'
ГОЛ! 3:1!
А. Зекири
Пас отдал
А. Хан
66'
Желтая карточка
Р. Варгас
Замена
Л. Баррейро
️️️️
Л. Джэ Сон
64'
63'
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
46'
Замена
А. Зекири
️️️️
С. Кордова
46'
Замена
Т. Штробль
️️️️
Р. Гумни
ГОЛ! 3:0!
Ж. Буркардт
Пас отдал
К. Онисиво
26'
ГОЛ! 2:0!
Ш. Белл
Пас отдал
Ж. Буркардт
15'
ГОЛ! 1:0!
К. Онисиво
Пас отдал
С. Видмер
10'
8'
Желтая карточка
Р. Оксфорд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
7
Ли Джэ Сон
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
10
Арне Майер
ОП
11
Карлос Груэсо
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
37
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
3-2-1-1-3
27
Центнер
19
Ниахате
42
Хак
16
Белл
24
Мартин
30
Видмер
31
Кор
14
Бутьюс
9
Буркардт
9
Онисиво
7
Джэ Сон
4-1-1-3-1
12
Гикевич
20
Гумни
39
Оксфорд
14
Гаувелеув
57
Иаго
10
Майер
11
Груэсо
20
Калиджиури
28
Хан
11
Варгас
16
Кордова
9
Буркардт
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
9
Буркардт
30
Видмер
18
Бросински
18
Бросински
30
Видмер
7
Джэ Сон
18
Баррейро
18
Баррейро
7
Джэ Сон
14
Бутьюс
7
Штегер
7
Штегер
14
Бутьюс
9
Онисиво
11
Салаи
11
Салаи
9
Онисиво
28
Хан
22
Педерсен
22
Педерсен
28
Хан
11
Варгас
32
Фрамбергер
32
Фрамбергер
11
Варгас
20
Гумни
5
Штробль
5
Штробль
20
Гумни
20
Калиджиури
37
Саренрен-Баце
37
Саренрен-Баце
20
Калиджиури
16
Кордова
9
Зекири
9
Зекири
16
Кордова
Остались в запасе
Майнц
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Антон Сташ
ОП
Главный тренер
Бо Свенссон
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Антон Сташ
ОП
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Хайко Херрлих
Статистика матча Майнц - Аугсбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
Новости команд
Все
Майнц
Аугсбург
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+