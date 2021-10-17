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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Бавария
Байер - Бавария: обзор матча 17 октября 2021
Байер
17.10.2021, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
1 : 5
Завершен
Бавария
55'
П. Шик
4'
Р. Левандовски
30'
Р. Левандовски
34'
Т. Мюллер
35'
С. Гнабри
37'
С. Гнабри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Бавария
Замена
П. Рецос
️️️️
Ф. Вирц
79'
Замена
Л. Аларио
️️️️
П. Шик
79'
72'
Замена
О. Ричардс
️️️️
Н. Зюле
64'
Замена
К. Коман
️️️️
Т. Мюллер
64'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
Р. Левандовски
Замена
А. Адли
️️️️
М. Диаби
64'
Замена
К. Беллараби
️️️️
Ж. Фримпонг
64'
ГОЛ! 1:5!
П. Шик
Пас отдал
Ф. Вирц
55'
Замена
Э. Тапсоба
️️️️
Паулиньо
46'
46'
Замена
М. Забитцер
️️️️
Л. Горецка
40'
Замена
Й. Станишич
️️️️
А. Дэвис
37'
ГОЛ! 0:5!
С. Гнабри
Пас отдал
Л. Горецка
35'
ГОЛ! 0:4!
С. Гнабри
Пас отдал
Т. Мюллер
34'
ГОЛ! 0:3!
Т. Мюллер
Пас отдал
Н. Зюле
30'
ГОЛ! 0:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
А. Дэвис
4'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Д. Упамекано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Байер
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
16
Зидан Сертдемир
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
Бавария
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
8
Корентен Толиссо
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-2-3-1
1
Градецки
5
Баккер
31
Коссуну
4
Та
30
Фримпонг
10
Амири
26
Демирбай
19
Диаби
7
Вирц
10
Паулиньо
14
Шик
4-1-1-2-2
1
Нойер
21
Эрнандес
2
Упамекано
25
Зюле
19
Дэвис
6
Киммих
27
Горецка
10
Сане
7
Гнабри
13
Мюллер
9
Левандовски
10
Паулиньо
12
Тапсоба
12
Тапсоба
10
Паулиньо
7
Вирц
45
Рецос
45
Рецос
7
Вирц
30
Фримпонг
38
Беллараби
38
Беллараби
30
Фримпонг
14
Шик
27
Аларио
27
Аларио
14
Шик
19
Диаби
21
Адли
21
Адли
19
Диаби
25
Зюле
3
Ричардс
3
Ричардс
25
Зюле
19
Дэвис
44
Станишич
44
Станишич
19
Дэвис
27
Горецка
20
Забитцер
20
Забитцер
27
Горецка
9
Левандовски
10
Мусиала
10
Мусиала
9
Левандовски
13
Мюллер
21
Коман
21
Коман
13
Мюллер
Остались в запасе
Байер
Бавария
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
16
Зидан Сертдемир
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
16
Зидан Сертдемир
ЦП
Остались в запасе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Байер - Бавария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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