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Материалы

Боруссия - Боруссия

25.09.2021, Суббота, 19:30 мск Менхенгладбах, стадион Боруссия-Парк Германия. Бундеслига, 6 тур Боруссия - Боруссия
Германия. Кубок (2020/2021)
1/4 финала
2 марта, вторник 22:45 Боруссия 0:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2020/2021)
18 тур
22 января, пятница 22:30 Боруссия 4:2 Боруссия
1 тур
19 сентября, суббота 19:30 Боруссия 3:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2019/2020)
25 тур
7 марта, суббота 20:30 Боруссия 1:2 Боруссия
8 тур
19 октября, суббота 19:30 Боруссия 1:0 Боруссия
Германия. Кубок (2019/2020)
1/16 финала
30 октября, среда 22:45 Боруссия 2:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2018/2019)
34 тур
18 мая, суббота 16:30 Боруссия 0:2 Боруссия
17 тур
21 декабря, пятница 22:30 Боруссия 2:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2017/2018)
23 тур
18 февраля, воскресенье 20:00 Боруссия 0:1 Боруссия
6 тур
23 сентября, суббота 19:30 Боруссия 6:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2016/2017)
30 тур
22 апреля, суббота 19:30 Боруссия 2:3 Боруссия
13 тур
3 декабря, суббота 17:30 Боруссия 4:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2015/2016)
18 тур
23 января, суббота 20:30 Боруссия 1:3 Боруссия
1 тур
15 августа, суббота 19:30 Боруссия 4:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2014/2015)
28 тур
11 апреля, суббота 16:30 Боруссия 3:1 Боруссия
11 тур
9 ноября, воскресенье 19:30 Боруссия 1:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2013/2014)
25 тур
15 марта, суббота 18:30 Боруссия 1:2 Боруссия
8 тур
5 октября, суббота 17:30 Боруссия 2:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2012/2013)
23 тур
24 февраля, воскресенье 18:30 Боруссия 1:1 Боруссия
6 тур
29 сентября, суббота 20:30 Боруссия 5:0 Боруссия
Германия. Бундеслига (2011/2012)
32 тур
21 апреля, суббота 20:30 Боруссия 2:0 Боруссия
15 тур
3 декабря, суббота 18:30 Боруссия 1:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2010/2011)
31 тур
23 апреля, суббота 20:30 Боруссия 1:0 Боруссия
14 тур
27 ноября, суббота 20:30 Боруссия 4:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2009/2010)
25 тур
6 марта, суббота 20:30 Боруссия 3:0 Боруссия
8 тур
3 октября, суббота 20:30 Боруссия 0:1 Боруссия
Германия. Бундеслига (2008/2009)
34 тур
23 мая, суббота 17:30 Боруссия 1:1 Боруссия
17 тур
12 декабря, пятница 22:30 Боруссия 2:1 Боруссия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 24 5 5 97:37 +60 77
2. Боруссия Д 34 22 3 9 85:52 +33 69
3. Байер 34 19 7 8 80:47 +33 64
4. РБ Лейпциг 34 17 7 10 72:37 +35 58
5. Унион 34 16 9 9 50:44 +6 57
6. Фрайбург 34 15 10 9 58:46 +12 55
7. Кельн 34 14 10 10 52:49 +3 52
8. Майнц 34 13 7 14 50:45 +5 46
9. Хоффенхайм 34 13 7 14 58:60 -2 46
10. Боруссия М 34 12 9 13 54:61 -7 45
11. Айнтрахт Ф 34 10 12 12 45:49 -4 42
12. Вольфсбург 34 12 6 16 43:54 -11 42
13. Бохум 34 12 6 16 38:52 -14 42
14. Аугсбург 34 10 8 16 39:56 -17 38
15. Штутгарт 34 7 12 15 41:59 -18 33
16. Герта 34 9 6 19 37:71 -34 33
17. Арминия 34 5 13 16 27:53 -26 28
18. Гройтер Фюрт 34 3 9 22 28:82 -54 18
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