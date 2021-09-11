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Хоффенхайм - Майнц

11.09.2021, Суббота, 16:30 мск Зинсхайм, стадион Рейн-Некар Арена Германия. Бундеслига, 4 тур Хоффенхайм - Майнц
Германия. Бундеслига (2020/2021)
26 тур
21 марта, воскресенье 15:30 Хоффенхайм 1:2 Майнц
9 тур
29 ноября, воскресенье 20:00 Майнц 1:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2019/2020)
29 тур
30 мая, суббота 16:30 Майнц 0:1 Хоффенхайм
12 тур
24 ноября, воскресенье 20:00 Хоффенхайм 1:5 Майнц
Германия. Бундеслига (2018/2019)
34 тур
18 мая, суббота 16:30 Майнц 4:2 Хоффенхайм
17 тур
23 декабря, воскресенье 20:00 Хоффенхайм 1:1 Майнц
Германия. Бундеслига (2017/2018)
22 тур
10 февраля, суббота 17:30 Хоффенхайм 4:2 Майнц
5 тур
20 сентября, среда 21:30 Майнц 2:3 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2016/2017)
19 тур
4 февраля, суббота 17:30 Хоффенхайм 4:0 Майнц
2 тур
11 сентября, воскресенье 18:30 Майнц 4:4 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2015/2016)
22 тур
20 февраля, суббота 17:30 Хоффенхайм 3:2 Майнц
5 тур
18 сентября, пятница 21:30 Майнц 3:1 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2014/2015)
23 тур
28 февраля, суббота 17:30 Хоффенхайм 2:0 Майнц
6 тур
26 сентября, пятница 22:30 Майнц 0:0 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2013/2014)
25 тур
15 марта, суббота 18:30 Хоффенхайм 2:4 Майнц
8 тур
5 октября, суббота 17:30 Майнц 2:2 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2012/2013)
26 тур
16 марта, суббота 18:30 Хоффенхайм 0:0 Майнц
9 тур
27 октября, суббота 17:30 Майнц 3:0 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2011/2012)
22 тур
17 февраля, пятница 23:30 Хоффенхайм 1:1 Майнц
5 тур
10 сентября, суббота 17:30 Майнц 0:4 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2010/2011)
24 тур
26 февраля, суббота 17:30 Хоффенхайм 1:2 Майнц
7 тур
2 октября, суббота 17:30 Майнц 4:2 Хоффенхайм
Германия. Бундеслига (2009/2010)
25 тур
7 марта, воскресенье 19:30 Хоффенхайм 0:1 Майнц
8 тур
3 октября, суббота 17:30 Майнц 2:1 Хоффенхайм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 24 5 5 97:37 +60 77
2. Боруссия Д 34 22 3 9 85:52 +33 69
3. Байер 34 19 7 8 80:47 +33 64
4. РБ Лейпциг 34 17 7 10 72:37 +35 58
5. Унион 34 16 9 9 50:44 +6 57
6. Фрайбург 34 15 10 9 58:46 +12 55
7. Кельн 34 14 10 10 52:49 +3 52
8. Майнц 34 13 7 14 50:45 +5 46
9. Хоффенхайм 34 13 7 14 58:60 -2 46
10. Боруссия М 34 12 9 13 54:61 -7 45
11. Айнтрахт Ф 34 10 12 12 45:49 -4 42
12. Вольфсбург 34 12 6 16 43:54 -11 42
13. Бохум 34 12 6 16 38:52 -14 42
14. Аугсбург 34 10 8 16 39:56 -17 38
15. Штутгарт 34 7 12 15 41:59 -18 33
16. Герта 34 9 6 19 37:71 -34 33
17. Арминия 34 5 13 16 27:53 -26 28
18. Гройтер Фюрт 34 3 9 22 28:82 -54 18
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