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Хэкен - Абердин

29.07.2021, Четверг, 19:30 мск Лига конференций, 2 раунд , ответный матч Хэкен - Абердин
Первый матч: 1 - 5
Лига конференций (2021/2022)
2 раунд
первый матч		 22 июля, четверг 21:45 Абердин 5:1 Хэкен
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