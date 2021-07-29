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Сумгаит - Чукарички

29.07.2021, Четверг, 19:00 мск Лига конференций, 2 раунд , ответный матч Сумгаит - Чукарички
Первый матч: 0 - 0
Лига конференций (2021/2022)
2 раунд
первый матч		 21 июля, среда 21:00 Чукарички 0:0 Сумгаит
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