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Войводина - Паневежис

29.07.2021, Четверг, 21:00 мск Лига конференций, 2 раунд , ответный матч Войводина - Паневежис
Первый матч: 1 - 0
Лига конференций (2021/2022)
2 раунд
первый матч		 22 июля, четверг 18:30 Паневежис 0:1 Войводина
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