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Вадуц - Уйпешт

29.07.2021, Четверг, 19:00 мск Лига конференций, 2 раунд , ответный матч Вадуц - Уйпешт
Первый матч: 1 - 2
Лига конференций (2021/2022)
2 раунд
первый матч		 22 июля, четверг 22:00 Уйпешт 2:1 Вадуц
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