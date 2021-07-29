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Торпедо-БелАЗ - Копенгаген

29.07.2021, Четверг, 20:00 мск Лига конференций, 2 раунд , ответный матч Торпедо-БелАЗ - Копенгаген
Первый матч: 1 - 4
Лига конференций (2021/2022)
2 раунд
первый матч		 22 июля, четверг 20:00 Копенгаген 4:1 Торпедо-БелАЗ
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