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Шахтер - ФКСБ

29.07.2021, Четверг, 16:00 мск Лига конференций, 2 раунд , ответный матч Шахтер - ФКСБ
Первый матч: 0 - 1
Лига конференций (2021/2022)
2 раунд
первый матч		 22 июля, четверг 21:30 ФКСБ 1:0 Шахтер
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