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Богемиан - Стьярнан

15.07.2021, Четверг, 21:45 мск Лига конференций, 1 раунд , ответный матч Богемиан - Стьярнан
Первый матч: 1 - 1
Лига конференций (2021/2022)
1 раунд
первый матч		 8 июля, четверг 22:45 Стьярнан 1:1 Богемиан
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