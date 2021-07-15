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Влажния - Широки Бриег

15.07.2021, Четверг, 22:00 мск Лига конференций, 1 раунд , ответный матч Влажния - Широки Бриег
Первый матч: 1 - 3
Лига конференций (2021/2022)
1 раунд
первый матч		 8 июля, четверг 22:00 Широки Бриег 3:1 Влажния
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