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Колрейн - Вележ

15.07.2021, Четверг, 22:00 мск Лига конференций, 1 раунд , ответный матч Колрейн - Вележ
Первый матч: 1 - 2
Лига конференций (2021/2022)
1 раунд
первый матч		 8 июля, четверг 21:30 Вележ 2:1 Колрейн
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