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Дила - Жилина

15.07.2021, Четверг, 20:00 мск Лига конференций, 1 раунд , ответный матч Дила - Жилина
Первый матч: 1 - 5
Лига конференций (2021/2022)
1 раунд
первый матч		 8 июля, четверг 19:45 Жилина 5:1 Дила
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