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Сент-Джозефс - Левадия

15.07.2021, Четверг, 19:30 мск Лига конференций, 1 раунд , ответный матч Сент-Джозефс - Левадия
Первый матч: 1 - 3
Лига конференций (2021/2022)
1 раунд
первый матч		 8 июля, четверг 19:30 Левадия 3:1 Сент-Джозефс
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