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Валмиера - Судува

15.07.2021, Четверг, 19:00 мск Лига конференций, 1 раунд , ответный матч Валмиера - Судува
Первый матч: 1 - 2
Лига конференций (2021/2022)
1 раунд
первый матч		 8 июля, четверг 19:00 Судува 2:1 Валмиера
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