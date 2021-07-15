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Санта-Колома - Монс Кальпе

15.07.2021, Четверг, 19:30 мск Лига конференций, 1 раунд , ответный матч Санта-Колома - Монс Кальпе
Первый матч: 1 - 1
Лига конференций (2021/2022)
1 раунд
первый матч		 6 июля, вторник 18:50 Монс Кальпе 1:1 Санта-Колома
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