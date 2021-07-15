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Спартак Тр - Моста

15.07.2021, Четверг, 21:45 мск Лига конференций, 1 раунд , ответный матч Спартак Тр - Моста
Первый матч: 2 - 3
Лига конференций (2021/2022)
1 раунд
первый матч		 6 июля, вторник 18:45 Моста 3:2 Спартак Тр
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