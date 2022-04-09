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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Сент-Джонстон
Селтик - Сент-Джонстон: обзор матча 09 апреля 2022
Селтик
09.04.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
7 : 0
Завершен
Сент-Джонстон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
7
Жота
ЛВ
42
Каллум МакГрегор
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
7
Том Рогич
АП
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
14
Callum Hendry
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
21
Али Кроуфорд
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
55
Нир Биттон
ОП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
7
Йосуке Идегучи
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
5
John Mahon
ЦЗ
6
Дэн Клири
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
29
Jacob Butterfield
ЦП
99
Charlie Gilmour
ЦФ
10
Том Санг
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
4-2-2-2
1
Харт
32
Тэйлор
20
Картер-Викерс
15
Старфельт
18
Юранович
42
МакГрегор
5
Хатате
7
Жота
7
Рогич
38
Маэда
7
Якумакис
3-2-1-3
28
Кларк
5
Хальберг
2
Браун
24
26
Руни
4
Гордон
8
Дэвидсон
21
Кроуфорд
45
14
Остались в запасе
Селтик
Сент-Джонстон
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
7
Йосуке Идегучи
ЦП
7
Киого Фурухаси
ЛВ
11
Лиел Абада
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
12
Elliot Parish
ВР
5
John Mahon
ЦЗ
6
Дэн Клири
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
29
Jacob Butterfield
ЦП
99
Charlie Gilmour
ЦФ
10
Том Санг
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
7
Йосуке Идегучи
ЦП
7
Киого Фурухаси
ЛВ
11
Лиел Абада
ПВ
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
5
John Mahon
ЦЗ
6
Дэн Клири
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
29
Jacob Butterfield
ЦП
99
Charlie Gilmour
ЦФ
10
Том Санг
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Томми Райт
Статистика матча Селтик - Сент-Джонстон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
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