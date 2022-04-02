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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Ливингстон
Сент-Джонстон - Ливингстон: обзор матча 02 апреля 2022
Сент-Джонстон
02.04.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 0
Завершен
Ливингстон
3'
C. Hendry (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Джонстон - Ливингстон
Замена
J. Butterfield
️️️️
А. Кроуфорд
89'
Замена
C. MacPherson
️️️️
М. Хальберг
88'
Желтая карточка
М. Дэвидсон
81'
80'
Замена
Э. Шайнни
️️️️
С. Питтман
74'
Замена
О. Бэйли
️️️️
S. Soto
Замена
С. Мэй
️️️️
N. Çiftçi
74'
66'
Замена
Ш. Келли
️️️️
С. Омеонга
62'
Желтая карточка
Д. Пенрис
48'
Желтая карточка
С. Питтман
Замена
C. Booth
️️️️
T. Gallacher
36'
Желтая карточка
C. Hendry
13'
3'
Желтая карточка
Д. Фицуотер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
C. Hendry
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
6
Дэн Клири
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
3
Tony Gallacher
ЦФ
7
Nadir Çiftçi
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
21
Али Кроуфорд
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Ливингстон
67
Айо Обилейе
ЦЗ
2
Ники Девлин
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
1
Макс Стриек
ЦФ
7
Jon Nouble
ЦФ
11
Sebastian Soto
ЦФ
14
Алан Форрест
ЦФ
40
Стефан Омеонга
ЦФ
29
Джеймс Пенрис
ЦФ
5
Джек Фицуотер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
5
John Mahon
ЦЗ
29
Jacob Butterfield
ЦП
99
Charlie Gilmour
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
Ливингстон
32
Иван Коновалов
ВР
16
Шон Келли
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
3
Adam Lewis
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
27
Один Бэйли
ЦП
4
Морган Бойес
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
3-2-1-4
28
Кларк
4
Гордон
5
МакКарт
5
Хальберг
6
Клири
26
Руни
8
Дэвидсон
3
21
Кроуфорд
14
7
1-3-5
67
Обилейе
2
Девлин
8
Холт
8
Питтман
11
5
Фицуотер
29
Пенрис
40
Омеонга
14
Форрест
5
Хальберг
8
8
5
Хальберг
3
24
24
3
21
Кроуфорд
29
29
21
Кроуфорд
7
17
Мэй
17
Мэй
7
40
Омеонга
16
Келли
16
Келли
40
Омеонга
8
Питтман
22
Шайнни
22
Шайнни
8
Питтман
11
27
Бэйли
27
Бэйли
11
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Ливингстон
12
Elliot Parish
ВР
5
John Mahon
ЦЗ
99
Charlie Gilmour
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
32
Иван Коновалов
ВР
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
3
Adam Lewis
ЦП
4
Морган Бойес
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
5
John Mahon
ЦЗ
99
Charlie Gilmour
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
Остались в запасе
32
Иван Коновалов
ВР
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
3
Adam Lewis
ЦП
4
Морган Бойес
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Сент-Джонстон - Ливингстон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
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