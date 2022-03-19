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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Ливингстон
Хартс - Ливингстон: обзор матча 19 марта 2022
Хартс
19.03.2022, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
2 : 0
Завершен
Ливингстон
3'
Б. Банингиме
58'
Б. Маккей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартс - Ливингстон
90'
+3
Желтая карточка
Н. Девлин
90'
+1
Желтая карточка
Д. Холт
Замена
Т. Сиббик
️️️️
Э. Халидэй
83'
Замена
T. Moore
️️️️
Н. Аткинсон
83'
Замена
Б. Вудберн
️️️️
Б. Маккей
82'
74'
Замена
A. Lewis
️️️️
Д. Пенрис
74'
Замена
Э. Шайнни
️️️️
С. Питтман
Замена
Д. Джиннелли
️️️️
A. McEneff
70'
63'
Замена
C. Chukwuemeka
️️️️
А. Форрест
63'
Замена
S. Soto
️️️️
О. Бэйли
63'
Замена
Ш. Келли
️️️️
С. Омеонга
ГОЛ! 2:0!
Б. Маккей
58'
37'
Желтая карточка
С. Омеонга
Замена
А. Кокрейн
️️️️
Б. Банингиме
36'
ГОЛ! 1:0!
Б. Банингиме
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
5
Петер Харинг
ЦП
6
Бени Банингиме
ЦП
10
Барри Маккей
ЦП
4
Крейг Хэлкетт
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
8
Aaron McEneff
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Ливингстон
67
Айо Обилейе
ЦЗ
2
Ники Девлин
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
27
Один Бэйли
ЦП
1
Макс Стриек
ЦФ
7
Jon Nouble
ЦФ
14
Алан Форрест
ЦФ
40
Стефан Омеонга
ЦФ
29
Джеймс Пенрис
ЦФ
5
Джек Фицуотер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
25
Macaulay Tait
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
11
Джош Джиннелли
ЦФ
Ливингстон
32
Иван Коновалов
ВР
16
Шон Келли
ЦЗ
3
Adam Lewis
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
4
Морган Бойес
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
23
Caleb Chukwuemeka
ЦФ
11
Sebastian Soto
ЦФ
3-3-4
1
Гордон
3
Кингсли
11
Халидэй
13
Аткинсон
5
Харинг
6
Банингиме
10
Маккей
4
Хэлкетт
9
Симмс
8
27
Бойс
1-4-5
67
Обилейе
8
Питтман
8
Холт
27
Бэйли
2
Девлин
7
5
Фицуотер
29
Пенрис
40
Омеонга
14
Форрест
13
Аткинсон
4
4
13
Аткинсон
11
Халидэй
6
Сиббик
6
Сиббик
11
Халидэй
6
Банингиме
20
Кокрейн
20
Кокрейн
6
Банингиме
10
Маккей
7
Вудберн
7
Вудберн
10
Маккей
8
11
Джиннелли
11
Джиннелли
8
40
Омеонга
16
Келли
16
Келли
40
Омеонга
29
Пенрис
3
3
29
Пенрис
8
Питтман
22
Шайнни
22
Шайнни
8
Питтман
14
Форрест
23
23
14
Форрест
27
Бэйли
11
11
27
Бэйли
Остались в запасе
Хартс
Ливингстон
13
Росс Стюарт
ВР
25
Macaulay Tait
ЦП
Главный тренер
Иан Катро
32
Иван Коновалов
ВР
4
Морган Бойес
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
25
Macaulay Tait
ЦП
Остались в запасе
32
Иван Коновалов
ВР
4
Морган Бойес
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Хартс - Ливингстон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
Стадион:
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