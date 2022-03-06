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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Селтик
Ливингстон - Селтик: обзор матча 06 марта 2022
Ливингстон
06.03.2022, воскресенье, 15:00
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 3
Завершен
Селтик
56'
Э. Шайнни
17'
Д. Маэда
46'
Н. Девлин (АГ)
55'
Д. Форрест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливингстон - Селтик
89'
Желтая карточка
М. О'Райли
83'
Замена
Р. Хатате
️️️️
К. МакГрегор
Желтая карточка
Б. Андерсон
79'
Замена
C. Sibbald
️️️️
С. Питтман
76'
75'
Замена
Л. Абада
️️️️
Д. Форрест
75'
Замена
Г. Якумакис
️️️️
Д. Маэда
75'
Замена
М. О'Райли
️️️️
Т. Рогич
Замена
Ш. Келли
️️️️
Э. Шайнни
71'
Замена
Б. Андерсон
️️️️
С. Омеонга
60'
ГОЛ! 1:3!
Э. Шайнни
56'
55'
ГОЛ! 0:3!
Д. Форрест
Пас отдал
Жота
46'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Н. Девлин
Желтая карточка
С. Омеонга
38'
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Маэда
15'
Пенальти не реализован!
К. МакГрегор
Желтая карточка
Д. Фицуотер
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
67
Айо Обилейе
ЦЗ
2
Ники Девлин
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
7
Jon Nouble
ЦФ
1
Макс Стриек
ЦФ
5
Джек Фицуотер
ЦФ
29
Джеймс Пенрис
ЦФ
40
Стефан Омеонга
ЦФ
14
Алан Форрест
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
7
Жота
ЛВ
55
Нир Биттон
ОП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Том Рогич
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Ливингстон
32
Иван Коновалов
ВР
16
Шон Келли
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
3
Adam Lewis
ЦП
19
Брюс Андерсон
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
4
Морган Бойес
ЦФ
11
Sebastian Soto
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
7
Йосуке Идегучи
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
1-4-5
67
Обилейе
2
Девлин
8
Холт
22
Шайнни
8
Питтман
5
Фицуотер
14
Форрест
40
Омеонга
29
Пенрис
1
Стриек
4-1-1-3-1
1
Харт
56
Ролстон
20
Картер-Викерс
15
Старфельт
32
Тэйлор
55
Биттон
42
МакГрегор
49
Форрест
7
Рогич
7
Жота
38
Маэда
22
Шайнни
16
Келли
16
Келли
22
Шайнни
8
Питтман
10
10
8
Питтман
40
Омеонга
19
Андерсон
19
Андерсон
40
Омеонга
7
Рогич
33
О'Райли
33
О'Райли
7
Рогич
42
МакГрегор
5
Хатате
5
Хатате
42
МакГрегор
49
Форрест
11
Абада
11
Абада
49
Форрест
38
Маэда
7
Якумакис
7
Якумакис
38
Маэда
Остались в запасе
Ливингстон
Селтик
32
Иван Коновалов
ВР
3
Adam Lewis
ЦП
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
4
Морган Бойес
ЦФ
11
Sebastian Soto
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
7
Йосуке Идегучи
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
32
Иван Коновалов
ВР
3
Adam Lewis
ЦП
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
4
Морган Бойес
ЦФ
11
Sebastian Soto
ЦФ
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
7
Йосуке Идегучи
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Ливингстон - Селтик
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Тони Макарони Арена
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