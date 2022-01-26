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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Селтик
Хартс - Селтик: обзор матча 26 января 2022
Хартс
26.01.2022, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Селтик
62'
Л. Бойс
27'
Р. Хатате
35'
Г. Якумакис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартс - Селтик
90'
+3
Замена
И. Соро
️️️️
Р. Хатате
Замена
Э. Халидэй
️️️️
К. Хэлкетт
81'
Пенальти не реализован!
Л. Бойс
73'
Желтая карточка
Л. Бойс
67'
ГОЛ! 1:2!
Л. Бойс
Пас отдал
Б. Маккей
62'
62'
Замена
Л. Абада
️️️️
Жота
Желтая карточка
К. Хэлкетт
61'
Замена
Г. Маккей-Стивен
️️️️
А. Кокрейн
58'
Замена
Б. Банингиме
️️️️
К. Девлин
57'
53'
Желтая карточка
Н. Биттон
Замена
Э. Симмс
️️️️
Д. Джиннелли
46'
45'
Желтая карточка
Жота
45'
Желтая карточка
Г. Тэйлор
Желтая карточка
К. Девлин
45'
35'
ГОЛ! 0:2!
Г. Якумакис
27'
ГОЛ! 0:1!
Р. Хатате
Пас отдал
Н. Биттон
Замена
Н. Аткинсон
️️️️
М. Смит
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
2
Майкл Смит
ВР
1
Крейг Гордон
ВР
4
Джон Суттар
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
14
Кэмерон Девлин
ЦП
5
Петер Харинг
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
10
Барри Маккей
ЦП
4
Крейг Хэлкетт
ЦФ
11
Джош Джиннелли
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
7
Жота
ЛВ
55
Нир Биттон
ОП
5
Рео Хатате
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
6
Бени Банингиме
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
20
Юэн Хендерсон
ЦФ
8
Aaron McEneff
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
19
Исмаила Соро
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
2-4-3
2
Смит
4
Суттар
3
Кингсли
14
Девлин
20
Кокрейн
10
Маккей
5
Харинг
27
Бойс
11
Джиннелли
4
Хэлкетт
4-1-1-2-1
1
Харт
18
Юранович
20
Картер-Викерс
15
Старфельт
32
Тэйлор
55
Биттон
5
Хатате
49
Форрест
7
Жота
7
Якумакис
4
Хэлкетт
11
Халидэй
11
Халидэй
4
Хэлкетт
2
Смит
13
Аткинсон
13
Аткинсон
2
Смит
14
Девлин
6
Банингиме
6
Банингиме
14
Девлин
20
Кокрейн
11
Маккей-Стивен
11
Маккей-Стивен
20
Кокрейн
11
Джиннелли
9
Симмс
9
Симмс
11
Джиннелли
5
Хатате
19
Соро
19
Соро
5
Хатате
7
Жота
11
Абада
11
Абада
7
Жота
Остались в запасе
Хартс
Селтик
13
Росс Стюарт
ВР
7
Бенджамин Вудберн
АП
20
Юэн Хендерсон
ЦФ
8
Aaron McEneff
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
19
Скотт Бэйн
ВР
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
7
Бенджамин Вудберн
АП
20
Юэн Хендерсон
ЦФ
8
Aaron McEneff
ЦФ
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
Главный тренер
Иан Катро
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Хартс - Селтик
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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