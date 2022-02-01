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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Сент-Джонстон
Ливингстон - Сент-Джонстон: обзор матча 01 февраля 2022
Ливингстон
01.02.2022, вторник, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Сент-Джонстон
34'
Б. Андерсон
11'
C. Hendry
90'
А. Кроуфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливингстон - Сент-Джонстон
90'
+1
Желтая карточка
G. Middleton
90'
ГОЛ! 1:2!
А. Кроуфорд
87'
Желтая карточка
М. Дэвидсон
Желтая карточка
Д. Фицуотер
87'
Желтая карточка
А. Обилейе
84'
80'
Замена
G. Middleton
️️️️
С. Мэй
71'
Замена
М. Дэвидсон
️️️️
М. Хальберг
Замена
Э. Шайнни
️️️️
С. Питтман
70'
Желтая карточка
Б. Андерсон
66'
Замена
C. Chukwuemeka
️️️️
О. Бэйли
65'
61'
Замена
J. Mahon
️️️️
Л. Гордон
ГОЛ! 1:1!
Б. Андерсон
Пас отдал
А. Форрест
34'
11'
ГОЛ! 0:1!
C. Hendry
Пас отдал
Д. Клири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
67
Айо Обилейе
ЦЗ
2
Ники Девлин
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
27
Один Бэйли
ЦП
19
Брюс Андерсон
ЦФ
1
Макс Стриек
ЦФ
5
Джек Фицуотер
ЦФ
29
Джеймс Пенрис
ЦФ
40
Стефан Омеонга
ЦФ
14
Алан Форрест
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
6
Дэн Клири
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
29
Jacob Butterfield
ЦП
17
Стиви Мэй
ЦФ
21
Али Кроуфорд
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Ливингстон
16
Шон Келли
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
3
Adam Lewis
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
23
Caleb Chukwuemeka
ЦФ
40
Gary Maley
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
4
Морган Бойес
ЦФ
7
Jon Nouble
ЦФ
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
5
John Mahon
ЦЗ
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
0
L. Craig
ЦП
52
Jahmal Hector Ingram
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
10
Том Санг
ЦФ
99
Charlie Gilmour
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
1-4-5
67
Обилейе
2
Девлин
8
Холт
27
Бэйли
8
Питтман
5
Фицуотер
14
Форрест
40
Омеонга
29
Пенрис
1
Стриек
3-2-1-3
28
Кларк
2
Браун
5
Хальберг
24
4
Гордон
5
МакКарт
29
14
21
Кроуфорд
17
Мэй
8
Питтман
22
Шайнни
22
Шайнни
8
Питтман
27
Бэйли
23
23
27
Бэйли
4
Гордон
5
5
4
Гордон
5
Хальберг
8
Дэвидсон
8
Дэвидсон
5
Хальберг
17
Мэй
45
45
17
Мэй
Остались в запасе
Ливингстон
Сент-Джонстон
16
Шон Келли
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
3
Adam Lewis
ЦП
40
Gary Maley
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
4
Морган Бойес
ЦФ
7
Jon Nouble
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
12
Elliot Parish
ВР
0
L. Craig
ЦП
52
Jahmal Hector Ingram
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
10
Том Санг
ЦФ
99
Charlie Gilmour
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Остались в запасе
16
Шон Келли
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
3
Adam Lewis
ЦП
40
Gary Maley
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
4
Морган Бойес
ЦФ
7
Jon Nouble
ЦФ
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
0
L. Craig
ЦП
52
Jahmal Hector Ingram
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
10
Том Санг
ЦФ
99
Charlie Gilmour
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Томми Райт
Статистика матча Ливингстон - Сент-Джонстон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Тони Макарони Арена
Новости команд
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2
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2025.01.15 14:18
1
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2
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