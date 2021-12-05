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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Хартс
Ливингстон - Хартс: обзор матча 05 декабря 2021
Ливингстон
05.12.2021, воскресенье, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Хартс
49'
Л. Бойс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливингстон - Хартс
90'
Желтая карточка
A. Gnanduillet
80'
Замена
A. Gnanduillet
️️️️
Л. Бойс
78'
Желтая карточка
Д. Суттар
Желтая карточка
Б. Андерсон
73'
70'
Желтая карточка
П. Харинг
Замена
H. Panayiotou
️️️️
С. Омеонга
67'
Замена
К. Монтано
️️️️
Д. МакМиллан
63'
Замена
Б. Андерсон
️️️️
C. Sibbald
63'
Желтая карточка
C. Sibbald
50'
49'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бойс
Пас отдал
Б. Маккей
Желтая карточка
Д. Холт
32'
29'
Замена
П. Харинг
️️️️
Б. Вудберн
17'
Замена
T. Moore
️️️️
М. Смит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
2
Ники Девлин
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
1
Макс Стриек
ЦФ
5
Джек Фицуотер
ЦФ
4
Tom Parkes
ЦФ
40
Стефан Омеонга
ЦФ
29
Джеймс Пенрис
ЦФ
14
Алан Форрест
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
2
Майкл Смит
ВР
4
Джон Суттар
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
10
Барри Маккей
ЦП
14
Кэмерон Девлин
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
27
Лиам Бойс
ЦФ
8
Aaron McEneff
ЦФ
4
Крейг Хэлкетт
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Ливингстон
67
Айо Обилейе
ЦЗ
16
Шон Келли
ЦЗ
12
Ben Williamson
ЦП
40
Gary Maley
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
15
Harry Panayiotou
ЦФ
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
5
Петер Харинг
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
9
Armand Gnanduillet
ЦФ
7
Джейми Уокер
ЦФ
11
Джош Джиннелли
ЦФ
2-3-5
4
МакМиллан
10
2
Девлин
8
Холт
22
Шайнни
4
14
Форрест
29
Пенрис
40
Омеонга
5
Фицуотер
2-3-1-3
1
Гордон
4
Суттар
3
Кингсли
10
Маккей
14
Девлин
20
Кокрейн
7
Вудберн
4
Хэлкетт
8
27
Бойс
4
МакМиллан
26
Монтано
26
Монтано
4
МакМиллан
10
19
Андерсон
19
Андерсон
10
40
Омеонга
15
15
40
Омеонга
2
Смит
4
4
2
Смит
7
Вудберн
5
Харинг
5
Харинг
7
Вудберн
27
Бойс
9
9
27
Бойс
Остались в запасе
Ливингстон
Хартс
67
Айо Обилейе
ЦЗ
16
Шон Келли
ЦЗ
12
Ben Williamson
ЦП
40
Gary Maley
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
13
Росс Стюарт
ВР
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
7
Джейми Уокер
ЦФ
11
Джош Джиннелли
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Остались в запасе
67
Айо Обилейе
ЦЗ
16
Шон Келли
ЦЗ
12
Ben Williamson
ЦП
40
Gary Maley
ЦФ
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
7
Джейми Уокер
ЦФ
11
Джош Джиннелли
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Иан Катро
Статистика матча Ливингстон - Хартс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Тони Макарони Арена
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