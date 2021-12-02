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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Хартс
Селтик - Хартс: обзор матча 02 декабря 2021
Селтик
02.12.2021, четверг, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Хартс
33'
К. Фурухаси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Хартс
Желтая карточка
А. Монтгомери
84'
Замена
Н. Биттон
️️️️
С. Уэлш
73'
Замена
М. Джонстон
️️️️
Жота
72'
66'
Замена
Г. Маккей-Стивен
️️️️
A. McEneff
55'
Замена
Л. Бойс
️️️️
Б. Вудберн
Замена
А. Монтгомери
️️️️
Э. Ролстон
37'
ГОЛ! 1:0!
К. Фурухаси
Пас отдал
Э. Ролстон
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
7
Жота
ЛВ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Том Рогич
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
2
Майкл Смит
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
14
Кэмерон Девлин
ЦП
5
Петер Харинг
ЦП
10
Барри Маккей
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
4
Крейг Хэлкетт
ЦФ
8
Aaron McEneff
ЦФ
11
Джош Джиннелли
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
55
Нир Биттон
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
9
Албиан Айети
ЦФ
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
20
Алекс Кокрейн
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
33
Финлей Поллок
ЦП
27
Лиам Бойс
ЦФ
9
Armand Gnanduillet
ЦФ
4-2-3-1
1
Харт
56
Ролстон
15
Старфельт
23
Уэлш
18
Юранович
14
Тернбулл
42
МакГрегор
7
Фурухаси
7
Рогич
49
Форрест
7
Жота
2-3-1-3
1
Гордон
3
Кингсли
4
Суттар
14
Девлин
5
Харинг
10
Маккей
7
Вудберн
11
Джиннелли
8
4
Хэлкетт
56
Ролстон
3
Монтгомери
3
Монтгомери
56
Ролстон
23
Уэлш
55
Биттон
55
Биттон
23
Уэлш
7
Жота
10
Джонстон
10
Джонстон
7
Жота
8
11
Маккей-Стивен
11
Маккей-Стивен
8
7
Вудберн
27
Бойс
27
Бойс
7
Вудберн
Остались в запасе
Селтик
Хартс
19
Скотт Бэйн
ВР
16
Джеймс МакКарти
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
13
Росс Стюарт
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
20
Алекс Кокрейн
ЦП
33
Финлей Поллок
ЦП
9
Armand Gnanduillet
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
16
Джеймс МакКарти
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
9
Албиан Айети
ЦФ
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
20
Алекс Кокрейн
ЦП
33
Финлей Поллок
ЦП
9
Armand Gnanduillet
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Иан Катро
Статистика матча Селтик - Хартс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
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