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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Сент-Джонстон
Селтик - Сент-Джонстон: обзор матча 23 октября 2021
Селтик
23.10.2021, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Сент-Джонстон
34'
Г. Якумакис
80'
Й. Юранович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Сент-Джонстон
Замена
А. Айети
️️️️
Жота
86'
85'
Замена
Э. Вертайнен
️️️️
К. Кейн
Замена
Л. Абада
️️️️
К. Фурухаси
81'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Й. Юранович
80'
79'
Желтая карточка
E. Ambrose
79'
Желтая карточка
Л. Гордон
77'
Желтая карточка
К. Кейн
Желтая карточка
К. Картер-Викерс
77'
70'
Замена
С. Мэй
️️️️
Д. Уотерспун
63'
Замена
А. Кроуфорд
️️️️
G. Middleton
Замена
М. Джонстон
️️️️
Г. Якумакис
61'
55'
Желтая карточка
C. Bryson
ГОЛ! 1:0!
Г. Якумакис
Пас отдал
Э. Ролстон
34'
29'
Желтая карточка
C. MacPherson
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Джо Харт
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
7
Жота
ЛВ
42
Каллум МакГрегор
ЦП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
7
Том Рогич
АП
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
4
Лайам Гордон
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
0
E. Ambrose
ЦЗ
7
Craig Bryson
ЦП
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
20
Крис Кейн
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
11
Лиел Абада
ПВ
10
Майкл Джонстон
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
3
Reece Devine
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
15
Hayden Muller
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
23
Ээту Вертайнен
ЦФ
21
Али Кроуфорд
ЦФ
4-3-3-1
1
Харт
56
Ролстон
20
Картер-Викерс
15
Старфельт
18
Юранович
42
МакГрегор
14
Тернбулл
16
МакКарти
7
Жота
7
Рогич
7
Фурухаси
7
Якумакис
3-2-2-2
28
Кларк
2
Браун
5
МакКарт
0
24
8
7
10
Уотерспун
45
20
Кейн
7
Фурухаси
11
Абада
11
Абада
7
Фурухаси
7
Якумакис
10
Джонстон
10
Джонстон
7
Якумакис
7
Жота
9
Айети
9
Айети
7
Жота
10
Уотерспун
17
Мэй
17
Мэй
10
Уотерспун
20
Кейн
23
Вертайнен
23
Вертайнен
20
Кейн
45
21
Кроуфорд
21
Кроуфорд
45
Остались в запасе
Селтик
Сент-Джонстон
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
Главный тренер
Анге Постекоглу
12
Elliot Parish
ВР
3
Reece Devine
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
15
Hayden Muller
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
3
Reece Devine
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
15
Hayden Muller
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Томми Райт
Статистика матча Селтик - Сент-Джонстон
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
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