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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Ливингстон
Сент-Джонстон - Ливингстон: обзор матча 16 октября 2021
Сент-Джонстон
16.10.2021, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 3
Завершен
Ливингстон
3'
О. Бэйли
29'
Б. Андерсон
66'
С. Питтман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Джонстон - Ливингстон
83'
Замена
C. Sibbald
️️️️
О. Бэйли
Замена
М. Дэвидсон
️️️️
E. Ambrose
78'
75'
Желтая карточка
С. Питтман
75'
Замена
А. Форрест
️️️️
Б. Андерсон
Замена
Д. Браун
️️️️
M. O'Halloran
70'
Желтая карточка
L. Craig
68'
66'
ГОЛ! 0:3!
С. Питтман
Пас отдал
Б. Андерсон
Замена
G. Middleton
️️️️
Д. Уотерспун
63'
63'
Замена
Д. МакМиллан
️️️️
С. Омеонга
57'
Желтая карточка
Д. Холт
46'
Замена
️️️️
Д. Лонгридж
Желтая карточка
C. MacPherson
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
С. Омеонга
29'
ГОЛ! 0:2!
Б. Андерсон
3'
ГОЛ! 0:1!
О. Бэйли
Пас отдал
Б. Андерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
0
E. Ambrose
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
26
Шон Руни
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Ливингстон
67
Айо Обилейе
ЦЗ
2
Ники Девлин
ЦП
27
Один Бэйли
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
1
Макс Стриек
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
29
Джеймс Пенрис
ЦФ
40
Стефан Омеонга
ЦФ
5
Джек Фицуотер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
7
Craig Bryson
ЦП
99
Lars Dendoncker
ЦФ
23
Ээту Вертайнен
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
Ливингстон
16
Шон Келли
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
40
Gary Maley
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
14
Алан Форрест
ЦФ
9
Jaze Kabia
ЦФ
4-2-4
28
Кларк
0
8
24
5
МакКарт
0
10
Уотерспун
26
Руни
17
Мэй
17
20
Кейн
1-4-5
67
Обилейе
27
Бэйли
8
Питтман
8
Холт
2
Девлин
19
Андерсон
5
Фицуотер
40
Омеонга
29
Пенрис
26
Монтано
17
2
Браун
2
Браун
17
0
8
Дэвидсон
8
Дэвидсон
0
10
Уотерспун
45
45
10
Уотерспун
40
Омеонга
4
МакМиллан
4
МакМиллан
40
Омеонга
27
Бэйли
10
10
27
Бэйли
3
Лонгридж
3
Лонгридж
19
Андерсон
14
Форрест
14
Форрест
19
Андерсон
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Ливингстон
12
Elliot Parish
ВР
7
Craig Bryson
ЦП
99
Lars Dendoncker
ЦФ
23
Ээту Вертайнен
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
16
Шон Келли
ЦЗ
40
Gary Maley
ЦФ
9
Jaze Kabia
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
7
Craig Bryson
ЦП
99
Lars Dendoncker
ЦФ
23
Ээту Вертайнен
ЦФ
Остались в запасе
16
Шон Келли
ЦЗ
40
Gary Maley
ЦФ
9
Jaze Kabia
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Сент-Джонстон - Ливингстон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
Новости команд
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Сент-Джонстон
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Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
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